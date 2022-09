Timnas U-17 Indonesia Berlaga di Kualifikasi Piala Asia U-17 2023, Bima Sakti Tekankan Soal Mental

TEMPO.CO, Jakarta - Pelatih Timnas U-17 Indonesia, Bima Sakti, menekankan soal mental kepada tim asuhannya menjelang tampil di Kualifikasi Piala Asia U-17 2023 pada 1-9 Oktober 2022.

Menurut Bima Sakti, hal itu penting karena tim-tim yang dihadapi di ajang ini lebih berkualitas dibandingkan lawan di Piala AFF U-16 2022. Di Kualifikasi Piala AFC U-17 ini, Indonesia berada di Grup B bersama Guam, Palestina, Uni Emirates Arab, dan Malaysia.

Skuad asuhan Bima Sakti harus bekerja keras untuk bisa mendapatkan tiket ke putaran final Piala Asia U-17 2023. Hanya juara grup dan lima runner-up terbaik yang bisa tampil di kejuaraan itu tahun depan.

Indonesia mendapatkan keuntungan sebagai tuan rumah. Bermain di kandang sendiri, pasukan Bima Sakti bisa mendapatkan dukungan penuh dari suporter. Semua laga Grup B akan digelar di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor.

Timnas U-17 yang akan tampil di Kualifikasi Piala Asia U-17 ini merupakan Timnas U-16 yang sebelumnya menjadi juara di Piala AFF U-16. Mereka meraih trofi setelah mengalahkan Vietnam 1-0 di final pada Agustus lalu.

Untuk persiapan menyongsong Kualifikasi Piala Asia U-17 2023 ini, para pemain asuhan Bima Sakti menjalani pemusatan latihan (TC) di Kota Yogyakarta selama 20 hari sejak 5 September 2022. Setelah itu, pelatihan dilanjutkan di Bogor.

"Progresnya dari latihan di Yogyakarta hingga saat ini luar biasa," kata Bia Sakti seusai latihan pada Kamis, 29 September 2022, dikutip dari kanal Youtube PSSI.

"Yang paling penting, mereka siapkan mental karena kualitas lawan di Kualifikasi Piala Asia berbeda dengan di (Piala) AFF," ujarnya menambahkan.

"Kami persiapkan dengan baik semuanya termasuk persiapan mental. Apalagi main di kandang sendiri, harus fokus dan tidak boleh meremehkan lawan," ujarnya.

Timnas U-17 Indonesia akan mengawali kiprahnya di Kualifikasi Piala Asia U-17 2023 ini dengan menghadapi Guam pada Senin, 3 Oktober 2022. Berikutnya, secara beruntun, tim asuhan Bima Sakti akan melawan UEA, Palestina dan Malaysia.

Jadwal Lengkap Timnas U-17 di Kualifikasi Piala Asia U17:

Senin, 3 Oktober 2022: Guam vs Indonesia, pukul 20.00 WIB

Rabu, 5 Oktober 2022: Indonesia vs UEA, pukul 20.00 WIB

Jumat, 7 Oktober 2022: Palestina vs Indonesia, pukul 20.00 WIB

Minggu, 9 Oktober 2022: Indonesia vs Malaysia, pukul 20.00 WIB

SKOR.ID, ANTARA, MUHAMMAD NURHENDRA SAPUTRA

Baca Juga: Kualifikasi Piala Asia U-17: Timnas Indonesia Menang di Laga Uji Coba