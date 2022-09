Jadwal Liga 1 Jumat 30 September: Bali United vs Persikabo 1973 Live di Indosiar

TEMPO.CO , Jakarta - Satu pertandingan dalam rangkaian jadwal Liga 1 pekan ke-11 akan hadir pada Jumat, 30 September 2022. Laga Bali United vs Persikabo 1973 akan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, mulai 20.30 WIB dengan disiarkan langsung Indosiar.

Hasil Liga 1: PSS Sleman vs Persita Tangerang 1-2, Barito Putera vs Persik Kediri 2-2, Persis Solo vs PSM Makassar 1-1

Kemenangan di kandang PSS Sleman membuat Persita Tangerang menempati peringkat ketiga klasemen sementara Liga 1 2022-2023.

