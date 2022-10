Jadwal Liga 1 Persib vs Persija, Luis Milla dan Thomas Doll Sama-sama Siap Tempur

TEMPO.CO , Jakarta - Memasuki pekan ke-11 Liga 1 2022-2023, pertandingan besar bertajuk El Clasico akan tersaji antara Persib Bandung vs Persija Jakarta di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Ahad, 2 Oktober 2022 pukul 16.00 WIB. Pertandingan tersebut menjadi penting untuk kedua tim yang sedang berada dalam tren positif.

Hasil Liga 1: Bali United vs Persikabo 1973, Skor 1-2, Dimas Drajad Jadi Pembeda

Pelatih Arema FC menyatakan sudah mengetahui gaya bermain lawan. Duel Arema FC vs Persebaya akan tersaji pada Sabtu, 1 Oktober 2022.

Arema FC vs Persebaya, Ini Cara Javier Roca Redam Serangan Bajul Ijo

Jadwal Arema FC vs Persebaya Surabaya akan mewarnai laga pekan ke-11 Liga 1, Sabtu, 1 Oktober 2022.

Jadwal dan Preview Arema FC vs Persebaya Surabaya di Liga 1 Pekan Ke-11

Duel besar antara Arema FC vs Persebaya di Liga 1 akan tersaji pada Sabtu, 1 Oktober 2022

Arema FC vs Persebaya, Aji Santoso Sebut Aremania Bisa Jadi Motivasi Pemain

Jadwal Liga 1 pekan ke-11 pada Jumat, 30 September 2022, ini akan menampilkan laga Bali United vs Persikabo 1973. Live di Indosiar.

Jadwal Liga 1 Jumat 30 September: Bali United vs Persikabo 1973 Live di Indosiar

Hasil Liga 1: PSS Sleman vs Persita Tangerang 1-2, Barito Putera vs Persik Kediri 2-2, Persis Solo vs PSM Makassar 1-1

Kemenangan di kandang PSS Sleman membuat Persita Tangerang menempati peringkat ketiga klasemen sementara Liga 1 2022-2023.

