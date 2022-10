Prediksi Inter Milan vs AS Roma, Laga Besar Liga Italia Pekan Kedelapan Sabtu Malam Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Italia pekan kedelapan pada Sabtu malam, 1 Oktober 2022, akan menampilkan laga Inter Milan vs AS Roma. Kedua tim akan berhadapan di Stadion San Siro mulai 23.00 WIB.

Laga ini mempertemukan I Nerazzurri dengan Jose Mourinho, pelatih yang pernah membawa mereka meraih treble winners. Mourinho berjasa ketika Inter Milan meraih gelar Liga Italia, Liga Champions, dan Piala Italia pada 2009-2010 silam. Pada masa itu, Inter Milan menjadi tim terbaik di kompetisi domestik dan di level Eropa.

Kini, Inter Milan akan menyambut pelatih asal Portugal tersebut di Stadion San Siro (Giuseppe Meazza). Namun, I Nerazzurri dalam kondisi yang tidak ideal menyongsong pertandingan ini. Pasukan Simone Inzaghi meraih hasil tidak memuaskan di semua ajang.

Di ajang Liga Italia contohnya. Lautaro Martinez dan kawan-kawan hanya mampu meraih empat kemenangan dari tujuh pertandingan dengan tiga laga lainnya berakhir dengan kekalahan. Sementara di Liga Champions, Inter Milan mengalami dua kekalahan beruntun di dua laga awal musim ini. Kondisi ini pun berbuntut munculnya protes dari Interisti. Fans Inter Milan meminta Presiden Steven Zhang mundur.

Ironisnya, dalam situasi tersebut, Inter Milan pun terkena virus FIFA setelah gelandang andalan mereka, Marcelo Brozovic, cedera yang membuat pemain timnas Kroasia ini harus absen minimal satu bulan.

Absennya Marcelo Brozovic dinilai akan mempengaruhi kekuatan I Nerazzurri di lini tengah. Pasalnya, dia merupakan pemain jangkar yang menjaga keseimbangan permainan. Dia gelandang yang bisa menguasai lini tengah sekaligus pemain yang mampu membantu merancang serangan bagi rekan setimnya.

Menurut harian Tuttusport, Marcelo Brozovic sangat penting bagi Inter Milan cukup dengan melihat perbandingan hasil yang diraih dengan dan tanpa sang pemain. Sejak musim lalu contohnya, bersama Marcelo Brozovic di lapangan, Inter Milan meraih kemenangan mencapai 69 persen atau 29 kemenangan dari total 42 pertandingan.

Dengan demikian, rata-rata Inter Milan mampu meraih 2,2 poin dengan Marcelo Brozovic di lapangan. Namun, ada tiga pertandingan ketika Inter Milan tanpa gelandangnya ini dan dari tiga laga itu pula, Inter Milan tidak pernah menang. Sedangkan rata-rata poin yang diraih tanpa Marcelo Brozovic mencapai 0,7 poin.

Karena itu, ini menjadi persoalan bagi pelatih Simone Inzaghi jelang lawan AS Roma. Di sisi lain, situasi ini memberikan peluang bagi gelandang muda berusia 20 tahun, Kristjan Asllani untuk memperlihatkan kemampuannya.

Gelandang asal Albania ini diyakini akan mendapatkan kesempatan bermain di lini tengah, menggantikan peran Brozovic. Asllani pun sudah mengungkapkan bahwa dirinya siap untuk menjalankan peran Marcelo Brozovic di lini tengah I Nerazzurri saat lawan AS Roma.

Pemain yang bergabung dari Empoli ini pun sudah menjadi perhatian jelang pertandingan ini. Pendukung Inter Milan dan pers Italia, menunggu apakah Kristjan Asllani mampu menjawab kesempatan ini dengan performa terbaik atau justru sebaliknya.

"Kristjan Asllani bukan hanya tahu bagaimana bermain baik dengan kedua kakinya melainkan juga dia tidak merasakan tekanan mengenakan kostum yang dikenakannya. Dia juga mengingatkan saya kepada Marco Tardelli," kata Presiden Empoli, Fabrizio Corsi, yang juga tertarik dengan kemungkinan tampilnya Kristjan Asllani di laga malam ini lawan AS Roma.

Marco Tardelli merupakan mantan bintang timnas Italia, Juventus, dan juga Inter Milan yang posisinya sebagai gelandang tengah dan juga gelandang bertahan.

Inter Milan memang membutuhkan kemampuan terbaik para pemain bertahannya. AS Roma memiliki sejumlah penyerang yang mematikan. Paulo Dybala, Tammy Abraham, dan Andrea Belotti, barisan penyerang yang siap tempur dalam pertandingan ini.

Tammy Abraham mencetak dua gol dan Paulo Dybala telah menorehkan tiga gol di Liga Italia musim ini. Bek Inter Milan juga harus mewaspadai penyerang baru Roma lainnya, Andrea Belotti.

Mantan pemain Torino ini memiliki rapor yang bagus setiap kali tandang lawan Inter Milan. Andrea Belotti mencetak empat gol lawan Inter di ajang Liga Italia, dan semua gol tersebut diciptakannya di Stadion San Siro. Belotti merupakan pemain yang paling banyak mencetak gol tandang saat lawan Inter Milan di ajang Liga Italia.

Kondisi Terkini Kedua Tim

Inter Milan: Simone Inzaghi tidak dapat menurunkan Marcelo Brozovic karena mengalami cedera. Peran Marcelo Brozovic akan digantikan oleh Kristjan Asllani di lini tengah. Penyerang Romelu Lukaku juga belum dapat tampil dalam pertandingan ini karena cedera otot yang dialaminya.

AS Roma: Bersama Jose Mourinho musim ini, AS Roma sempat meraih hasil positif di awal musim sebelum mereka mengalami dua kekalahan dari tiga laga terakhir Liga Italia. Jose Mourinho tidak dapat menurunkan Rick Karsdorp, bek kanan asal Belanda yang masih dalam penyembuhan cedera.

Perkiraan Susunan Pemain

Inter Milan: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Gagliardini, Gosens; Martinez, Dzeko.

AS Roma: Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Zaniolo; Abraham.

Head-to-Head

178 duel di Liga Italia

75 Inter Milan menang

49 AS Roma menang

54 Imbang.

Lima Pertemuan terakhir

23/04/2022 Inter Milan 3-1 AS Roma (Liga Italia)

08/02/2022 Inter Milan 2-0 AS Roma (Piala Italia)

04/12/2021 AS Roma 0-3 Inter Milan (Liga Italia)

12/05/2021 Inter Milan 3-1 AS Roma (Liga Italia)

10/01/2021 AS Roma 2-2 Inter Milan (Liga Italia).

Prediksi Inter Milan vs AS Roma

Ini akan menjadi laga yang ketat. Menilik performa dan ketajaman kedua tim musim ini, Inter Milan lebih diunggulkan untuk memenangi pertandingan Liga Italia ini.

