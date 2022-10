Hasil Liga Inggris Sabtu 1 Oktober: Arsenal vs Tottenham Hotspur 3-1

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Inggris pada Sabtu, 1 Oktober 2022, menampilkan laga Arsenal vs Tottenham Hotspur. Pertandingan pekan kesembilan yang berlangsung di Emirates Stadium ini berakhir dengan skor 3-1.

Inilah sejumlah hal terkait dengan laga ini:

Gol dan Kejadian Penting

Menit 20: Gol Arsenal dicetak Thomas Partey, memanfaatkan umpan Ben White.

Menit 31: Gol Tottenham dicetak Harry Kane lewat titik penalti. Penalti diberikan wasit setelah Richarlison dilanggar Gabriel Magalhaes.

Menit 49: Gol Arsenal dicetak Gabriel Jesus. Dia memanfaatkan bola muntah tembakan Bukayo Saka yang gagal dibendung Hugo Lloris.

Menit 69: Kartu merah buat Tottenham. Emerson Royal diusir wasit karena aksi kasarnya.

Menit 67: Gol Arsenal dicetak Granit Xhaha, setelah meneruskan umpan Gabriel Martinelli.

Posisi Klasemen

Arsenal meraih kemenangan keduanya setelah pekan lalu mengalahkan Brentford 3-0. Mereka masih mapan di puncak klasemen dengan nilai 21, unggul empat poin dari Manchester City.

Tottenham Hotspur gagal menjaga tren positifnya setelah menang dalam dua laga sebelumnya. Meski kalah mereka masih bertahan di posisi ketiga dengan nilai 17.

Susunan Pemain

Arsenal membuat dua perubahan pada starternya ketimbang saat menang 3-0 di kandang Brentford. Oleksandr Zinchenko dan Martin Odegaard sudah kembali dari cedera, sehingga Kieran Tierney dan Fabio Vieira turun ke bangku cadangan. Thomas Partey juga jadi starter.

Starter Arsenal: Ramsdale, White, Saliba, Gabriel, Zinchenko, Partey, Xhaka, Saka, Odegaard, Martinelli, Gabriel Jesus.

Cadangan: Tierney, Nketiah, Holding, Tomiyasu, Vieira, Sambi Lokonga, Nelson, Alencar, Turner.

Tottenham Hotspur membuat tiga perubahan pada tim yang mengalahkan Leicester 6-2 beberapa minggu lalu. Son Heung-min, Cristian Romero, dan Emerson Royal masuk senagao starter menggantikan Ryan Sessegnon, dan Davinson Sanchez.

Starter Tottenham: Lloris, Romero, Dier, Lenglet, Emerson, Hojbjerg, Bentancur, Perisic, Richarlison, Son, Kane.

Cadangan: Doherty, Skipp, Sanchez, Gil Salvatierra, Sessegnon, Forster, Spence, Sarr, Bissouma.

Statistik Penting

Arsenal unggul dalam penguasaan bola, mencapai 64 persen. Mereka juga lebih mendominasi tendangan terarah ke gawang lawan, dengan 9 berbanding 3.

Jadwal Berikutnya

Jadwal Arsenal vs Tottenham Hotspur menjadi awal dari rangkaian laga pekan kesembilan. Malam ini juga masih akan hadir pertandingan Crystal Palace vs Chelsea, Liverpool vs Brighton, Southampton vs Everton, dan West Ham vs Wolves. Sedangkan derbi Manchester City vs Manchester United akan berlangsung Minggu malam.

Baca Juga: Prediksi Manchester City vs Manchester United di Liga Inggris Minggu Malam