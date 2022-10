Hasil - Klasemen Liga Spanyol Pekan Ketujuh: Real Madrid vs Osasuna 1-1, Barcelona Kuasai Puncak

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Spanyol 2022-2023 pekan ketujuh tersaji pada Minggu malam hingga Senin dinihari, 3 Oktober 2022. Ada empat pertandingan yang berlangsung.

Real Madrid gagal meraih poin penuh dalam pekan ini. Tim juara bertahan itu ditahan 1-1 saat menjamu Osasuna di Santiago Bernabeu. Hasil tersebut menghentikan laju kemenangan enam beruntun yang sebelumnya ditorehkan pasukan Carlo Ancelottti musim ini.

Madrid sempat unggul lebih dulu lewat gol Vinicius Junior pada menit ke-43, tapi berhasil dibalas Kike di awal babak kedua (51).

Karim Benzema gagal memaksimalkan hadiah penalti pada menit ke-78 setelah David Garcia diusir wasit karena mendorong sang penyerang Prancis.

Dengan hasil tersebut, Real Madrid gagal merebut puncak klasemen yang ditempati Barcelona setelah menang atas Mallorca sehari sebelumnya.

Hasil imbang juga dialami Valencia saat bertamu ke Espanyol. Kedua mengakhiri pertandingan dengan skor 2-2.

Di Balaidos, Celta Vigo sukses meraup tiga poin setelah menanng 1-0 atas Real Betis. Meski kalah, tim asuhan Manuel Pellegrini masih berada di papan atas klasemen.

Sementara Real Sociedad meraih kemenangan kedua beruntun saat berpesta gol di kandang Girona dengan skor 5-3.

Rekap Hasil Liga Spanyol pekan ketujuh:

Espanyol 2-2 Valencia

Gol: Joselu (56'), Sergi Darder (83') - Gabriel Paulista (53'), Eray Comert (90+6), Marcos Andre (85').

Celta Vigo 1-0 Rea Betis

Gol: Gabri Veiga (9').

Girona 3-5 Real Sociedad

Gol: Rodrigo Riquelme (23'), Arnau Martinez (27'), Valentin Castellanos (48') - Alexander Sorloth (8' dan 42), Brais Mendez (66'), Martin Zubimendi (71'), Takefuso Kubo (85').

Real Madrid 1-1 Osasuna

Gol:Vinicius Junior (43') - Kike (51'),

Hasil hari sebelumnya

Athletic Bilbao vs Almeria 4-0

Cadiz vs Villarreal 0-0

Getafe vs Valladolid 2-3

Sevilla vs Atletico Madrid 0-2

Mallorca vs Barcelona 0-1.

Klasemen Liga Spanyol

Baca Juga: Hasil, Klasemen, dan Top Skor Liga Inggris