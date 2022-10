Rekap Hasil dan Klasemen Liga Inggris Pekan Ke-9: Ditutup Kemenangan Leicester atas Nottingham

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Inggris pada Selasa dinihari, 4 Oktober 2022, menampilkan laga terakhir pekan kesembilan. Leicester City berhasil mengalahkan Nottingham Forest dengan skor 4-0.

Leicester City akhirnya berhasil meraih kemenangan pertamanya musim ini. Kemenangan 4-0 yang diraih di King Power Stadium, tak lepas dari peran James Maddison yang memborong dua gol. Gol Leicester lainnya diceploskan Harvey Barnes dan Patson Daka.

Dengan hasil ini, kedua tim masih tetap berada di posisi kedua terbawah klasemen Liga Inggris, namun berganti posisi. Leicester menempati posisi ke-19 dengan nilai 4, unggul selisih gol dari Nottingham yang turun ke dasar klasemen.

Laga Leicester City vs Nottingham Forest menjadi penutup jadwal pekan kesembilan. Rangkaian laga pekan ke-10 akan bergulir akhir pekan ini, termasuk menampilkan Arsenal vs Liverpool.

Rekap Hasil Liga Inggris Pekan kesembilan

Sabtu, 1 Oktober 2022

Arsenal vs Tottenham 3-1

Bournemouth vs Brentford 0-0

Crystal Palace vs Chelsea 1-2

Fulham vs Newcastle United 1-4

Liverpool vs Brighton 3-3

Southampton vs Everton 1-2

West Ham vs Wolves 2-0.

Minggu, 2 Oktober 2022

Manchester City vs Manchester United 6-3

Leeds United vs Aston Villa 0-0.

Selasa, 4 Oktober 2022

Leicester City vs Nottingham Forest 4-0.

Klasemen Liga Inggris

