Jadwal Liga Champions Selasa 4 Oktober: Inter vs Barcelona, Bayern vs Plzen Live di SCTV

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Champions pekan ketiga akan hadir pada Selasa malam hingga Rabu dinihari, 5 Oktober 2022. Sejumlah laga menarik akan tersaji dari Grup A hingga D.

Salah satu laga besar malam ini adalah Inter vs Barcelona. Partai dari Grup C ini akan berlangsung di San Siro.

Kedua tim sama-sama baru mengemas nilai 3 dari 2 laga yang dijalaninya. Mereka tertinggal 3 angka dari Bayern Munchen yang malam ini akan menjamu Viktoria Plzen. Kedua laga di Grup C ini dijadwalkan akan disiarkan SCTV.

Jadwal Liga Champions malam ini juga akan menampilkan laga Liverpool vs Angers. Liverpool mengejar kemenangan keduanya. Mereka ada di posisi kedua klasemen Grup A dengan nilai 3, tertinggal 3 angka dari Napoli, yang malam ini akan melawan Ajax. Rangers belum memiliki nilai.

Laga lainnya malam ini adalah Frankfurt vs Tottenham, Marseille vs Sporting, Porto vs Leverkusen, dan Club Brugge vs Atletico Madrid.

Jadwal Liga Champions

(Pekan ketiga, live Vidio)

Selasa, 4 Oktober 2022

23.45 Bayern Munchen vs Viktoria Plzen (SCTV)

23.45 Marseille vs Sporting.

Rabu dinihari, 5 Oktober 2022

02.00 Porto vs Leverkusen

02.00 Club Brugge vs Atletico Madrid

02.00 Ajax vs Napoli

02.00 Frankfurt vs Tottenham

02.00 Inter Milan vs Barcelona (SCTV)

02.00 Liverpool vs Angers.

Jadwal hari selanjutnya..