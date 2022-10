Jadwal Bola Kamis 6 Oktober: MU dan Arsenal di Liga Europa, Juga West Ham di Liga Conference

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Kamis malam hingga Jumat dinihari, 7 Oktober 2022, akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga Europa dan Liga Conference.

Dari Liga Europa aksi dua klub Liga Inggris, Manchester United dan Arsenal, di laga berbeda akan disiarkan oleh SCTV. Keduanya masih tertinggal dalam persaingan mengejar tiket langsung ke babak 16 besar.

Manchester United, yang berlaga di Grup E, akan tampil di markas Omonia, klub asal Siprus. MU saat ini menempati posisi kedua klasemen dengan nilai 3, terpaut 3 angka dari Real Sociedad. Sedangkan Ominia belum meraih poin dalam 2 pertandingan yang dijalaninya.

Sementara itu Arsenal akan menyambut klub asal Norwegia Bodo/Glimt di Grup A. Arsenal kini menempati posisi kedua klasemen dengan nilai 3 terpaut satu poin dari lawannya itu. Di grup sama PSV Eindhoven, yang baru mengumpulkan satu angka, akan menghadapi Zurich yang mengejar kemenangan pertamanya.

Jadwal Liga Europa malam ini juga akan menampilkan laga AS Roma vs Betis, Sheriff Tiraspol vs Real Sociedad, dan Rennes vs Dynamo Kiev.

Sementara itu, jadwal Liga Conference malam ini akan menampilkan laga Anderlecht vs West Ham United, Villarreal vs Austria Vienna, Hearts vs Fiorentina, Monaco vs Trabzonspor, Slovacko vs Nice.

Jadwal bola selengkapnya

Kamis malam, 6 Oktober 2022

Liga Europa

(Pekan ketiga, live Vidio)

23:45 Omonia vs Manchester United (SCTV)

23:45 Crvena Zvezda vs Ferencvaros

23:45 HJK vs Ludogorets

23:45 Malmo FF vs Union Berlin

23:45 Monaco vs Trabzonspor

23:45 Sheriff Tiraspol vs Real Sociedad

23:45 Sturm Graz vs Lazio

23:45 Zurich vs PSV.

Liga Conference

(Pekan ketiga)

23:45 Anderlecht vs West Ham United

23:45 Dnipro-1 vs Vaduz

23:45 Lech Poznan vs H. Beer Sheva

23:45 Molde vs Shamrock

23:45 Pyunik Yerevan vs Zalgiris

23:45 Silkeborg vs FCSB

23:45 Sivasspor vs FC Ballkani

23:45 Slovacko vs Nice.

Jumat dinihari, 7 Oktober 2022

Liga Europa

(Pekan ketiga, live Vidio)

02:00 Arsenal vs Bodo/Glimt (SCTV)

02:00 AS Roma vs Betis

02:00 Braga vs Royale Union SG

02:00 Fenerbahce vs AEK Larnaca

02:00 Freiburg vs Nantes

02:00 Midtjylland vs Feyenoord

02:00 Olympiakos Piraeus vs Qarabag

02:00 Rennes vs Dynamo Kiev.

Liga Conference

02:00 AZ Alkmaar vs Apollon Limassol

02:00 Basel vs Slovan Bratislava

02:00 Gent vs Djurgarden

02:00 Hearts vs Fiorentina

02:00 Koln vs Partizan

02:00 RFS vs Basaksehir

02:00 Slavia Praha vs CFR Cluj

02:00 Villarreal vs Austria Vienna.

