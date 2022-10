Rekap Hasil Liga Europa dan Klasemen Pekan Ketiga: Manchester United dan Arsenal Menang, AS Roma Kalah

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Europa pada Kamis malam hingga Jumat dinihari, 7 Oktober 2022, menampilkan rangkaian pertandingan pekan ketiga. Manchester United dan Arsenal menang, sedangkan AS Roma kalah.

Dalam pertandingan di Grup A, klub Liga Inggris Arsenal menang 3-0 saat menjamu Bodo/Glimt (Norwegia). Gol Arsenal dicetak oleh Eddy Nketiah, Rob Holding, dna Fabio Fieira.

Arsenal kini memuncaki klasemen dengan nilai 6, unggul dua poin dair lawannya. PSV Eindhoven yang mengalahkan Zurizh dengan skor 5-0 juga mengemas nilai 4, sedangkan lawannya belum mendapat poin dari 3 laga.

Di Grup E, klub Liga Inggris lainnya, Manchester United, menang 3-2 saat berlaga di kandang Omonia (Siprus). Dua gol MU dicetak Marcus Rashford dan satu gol lain diceploskan Anthony Martial.

MU tetap di posisi kedua klasemen denga nilai 6, tertinggal 3 poin dari Real Sociedad yang menang 2-0 di markas Sheriff Tiraspol. Ominia ada di dasar klasemen dengan nilai 0, tertinggal 3 poin dari Sheriff.

Sementara itu, dari Grup C, klub Liga Italia AS Roma takluk 1-2 saat menjamu Real Betis (Spanyol). Unggul berkat gol penati Paulo Dybala, Roma kemudian kebobolan oleh gol Guido Rodriguez dan Luis Henrique.

Kini Roma menempati posisi ketiga klasemen dengan nilai 3, di bawah Real Betis (9) dan Ludogorets (4). Dalam laga lainnya, Ludogerets bermain 1-1 dengan HJK, yang baru mengemas nilai 1.

Hasil Liga Europa Pekan ketiga

Omonia vs Manchester United 2-3

Arsenal vs Bodo/Glimt 3-0

AS Roma vs Betis 1-2

Crvena Zvezda vs Ferencvaros 4-1

HJK vs Ludogorets 1-1

Malmo FF vs Union Berlin 0-1

Monaco vs Trabzonspor 3-1

Sheriff Tiraspol vs Real Sociedad 0-2

Sturm Graz vs Lazio 0-0

Zurich vs PSV 1-5

Braga vs Royale Union SG 1-2

Fenerbahce vs AEK Larnaca 2-0

Freiburg vs Nantes 2-0

Midtjylland vs Feyenoord 2-2

Olympiakos Piraeus vs Qarabag 0-3

Rennes vs Dynamo Kiev 2-1.

