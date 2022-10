Jadwal Liga Spanyol Pekan Ke-8: Getafe vs Real Madrid, Barcelona vs Celta Vigo

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Spanyol akan memasuki pekan kedelapan. Rangkaian pertandingannya akan berlangsung sepanjang akhir minggu ini.

Barcelona saat ini memuncaki klasemen dengan nilai 9, unggul selisih gol dari Real Madrid. Mereka akan berusaha menjaga posisinya itu saat bermain di kandang, melawan Celta Vigo pada senin dinihari, 10 Oktober 2020.

Ini bisa jadi pertandingan yang menyulitkan bagi Barcelona, yang belum terkalahkan dalam 7 pertandingannya. Kubu lawan kini menempati posisi ke-11 klasemen dengan nilai 10. Dalam lima pertemuan terakhir antara kedua tim, Barcelona hanya mampu menang dua kali, dengan satu laga dimenangi lawannya itu.

Sementara itu, Real Madrid akan berusaha mengembalikan performanya setelah pekan lalu ditahan Osasuna 1-1. Hasil seri itu mengakhiri kesempurnaan mereka musim ini, sekaligus membuat mereka kehilangan puncak klasemen.

Madrid akan berlaga di kandang Getafe, Minggu dinihari. Getafe ada di posisi ke-14 klasemen. Dalam lima pertemuan terakhir antara kedua tim, Getafe sempat menang sekali dan meraih hasil seri sekali.

Dalam pertandingan pekan kedelapan lainnya, Atletico Madrid akan menghadapi Girona, Sevilla melawan Athletic Bilbao, sedangkan Osasuna akan menyambut Valencia.

Jadwal Liga Spanyol

(Pekan kedelapan, live Bein Sport)

Sabtu, 8 Oktober 2022

02:00 WIB Osasuna vs Valencia

19:00 WIB Almeria vs Rayo Vallecano

21:15 WIB Atletico Madrid vs Girona

23:30 WIB Sevilla vs Athletic Bilbao.

Minggu, 9 Oktober 2022

02:00 WIB Getafe vs Real Madrid

19:00 WIB Real Valladolid vs Real Betis

21:15 WIB Cadiz vs Espanyol

23:30 WIB Real Sociedad vs Villarreal.

Senin, 10 Oktober 2022

02:00 WIB Barcelona vs Celta Vigo.

Selasa, 11 Oktober 2022

02:00 WIB Elche vs Real Mallorca.

Klasemen Liga Spanyol

