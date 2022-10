Prediksi Timnas U-17 Indonesia vs Malaysia di Kualifikasi Piala Asia U-17 2023 Hari Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan timnas u-17 antara Indonesia vs Malaysia akan menjadi duel pamungkas babak penyisihan Grup B Kualifikasi Piala Asia U-17 2023. Pertandingan hidup-mati kedua tim ini akan berlangsung di Stadion Pakansari, Bogor, pada Ahad, 9 Oktober 2022 mulai pukul 20.00 WIB.

Laga ini bakal menentukan nasib timnas U-17 Indonesia dan Malaysia untuk merebut tiket lolos ke putaran final Piala Asia U-17 2023. Pasukan Garuda Muda sejatinya hanya butuh hasil imbang untuk memastikan satu tempat di putaran final Piala Asia U-17 2023.

Meski begitu pelatih timnas U-17 Indonesia, Bima Sakti, tetap mengincar kemenangan ketika menghadapi tim muda Harimau Malaya. Kemenangan akan membuat Indonesia lolos langsung ke Piala Asia sebagai juara grup. "Kami tidak ingin hasil imbang. Kami ingin memenangkan pertandingan terakhir," kata Bima Sakti.

Saat ini, Indonesia memuncaki Grup B dengan sembilan poin dari tiga laga, sedangkan Malaysia memiliki tujuh angka dari tiga pertandingan. Sebenarnya, skuad Garuda Asia ini hanya membutuhkan hasil imbang saja untuk lolos.

Namun, Bima Sakti tidak menginginkan skenario tersebut. "Kami akan tampilkan yang terbaik. Untuk materi pemain yang turun kita lihat saja nanti. Kami tidak mau lepas, tidak mau kalah. Pertandingan terakhir akan kami maksimalkan, tak mau kalah," ujar Bima.

Menurut dia, Malaysia adalah tim yang bagus sehingga tim pelatih sudah menyiapkan strategi untuk mengantisipasi permainan Malaysia. "Kami sudah melihat video mereka, bahkan sejak dari Piala AFF U-16 lalu. Kami sudah melihat bagaimana cara mainnya, pemain yang kami antisipasi," kata Bima.

Untuk bisa menang, skuad Garuda Muda tampaknya perlu bekerja lebih keras dalam membongkar pertahanan lawannya. Malaysia baru kebobolan tiga gol dari tiga laga. Pertahanan Harimau Malaya Muda lebih kuat dibandingkan Uni Emirat Arab, Palestina maupun Guam yang sudah ditaklukkan Garuda Muda. Oleh sebab itu, Arkhan Kaka dan Nabil Asyura yang berada di lini depan timnas Indonesia diharapkan bisa tampil lebih tajam lagi.

Pertahanan Garuda Muda juga tak boleh lengah meski timnas U-17 Malaysia baru menciptakan delapan gol. Skuad Garuda harus waspada lantaran tidak akan diperkuat oleh kapten tim, Iqbal Gwijangge, karena akumulasi kartu kuning. Namun, Bima tidak khawatir soal absennya sang kapten tersebut. Mohamad Andre Pangestu atau Muhammad Afazriel bakal disiapkan menjadi pengganti.

Bima Sakti pun menyoroti Arami Wafiy, pemain Malaysia yang sudah mencetak dua gol di Kualifikasi Piala Asia U-17 2023. Pemain bernomor punggung 7 di skuad timnas Malaysia itu pun diprediksi kembali jadi andalan pelatih Osmera Omaro melawan Indonesia U-17. "Kualitas mereka cukup merata. Namun, ada yang menonjol seperti yang bernomor punggung 7 (Arami Wafiy). Mereka mesti diwaspadai," ujarnya.

Di sisi lain, Malaysia juga yakin bisa mengalahkan Indonesia. "Indonesia adalah tim yang bagus. Punya motivasi yang tinggi. Kami akan bermain pada hari Ahad. Tapi yang kita tahu bola itu bulat," kata pelatih timnas U-17 Malaysia, Osmera bin Omaro.

Prediksi Susunan Pemain Utama

Indonesia U-17

Andrika Fathir Rahman; Ridzar Nurfiat, Sulthan Zaky, Ade Pangestu, Habil Akbar; Kafiatur Rizky, Narendra Tegar, Figo Dennis; Riski Afrisal, Arkhan Kaka, Nabil Asyura;

Pelatih: Bima Sakti

Malaysia U-17

Farish Farhan; Aiman Yusuf, Faris Danish, Adib Ibrahim, Danish Darus, Afiq Danish H, Arami Wafiy, Afiq Danish Z, Danish Iskandar, Adam Mikaeel, Anjasmirza;

Pelatih: Osmera Omaro

Tiga Laga Terakhir

Indonesia U-17:

03/10/2022 - Indonesia U-17 vs Guam U-17 (14-0)

05/10/2022 - Indonesia U-17 vs Uni Emirat Arab U-17 (3-2)

07/10/2022 - Indonesia U-17 vs Palestina U-17 (2-0)

Malaysia U-17:

01/10/22 - Palestina U-17 0-4 Malaysia U-17

05/10/22 - Malaysia U-17 1-1 Guam U-17

07/10/22 - Malaysia U-17 3-2 Uni Emirat Arab U-17

Prediksi

Status sebagai tuan rumah dan produktivitas gol membuat timnas U-17 Indonesia lebih diunggulkan untuk meraih kemenangan. Namun, Skuad Garuda tetap harus waspada. Ambisi timnas Malaysia untuk merebut tiket lolos langsung ke Piala Asia U-17 2023 sebagai juara grup bisa saja merepotkan tim asuhan Bima Sakti.

SKOR.ID

