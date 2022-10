Jadwal Bola Minggu 9 Oktober: Arsenal vs Liverpool, Juga Ada MU, Barcelona, AS Roma

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Minggu malam hingga Senin dinihari, 10 Oktober 2022, akan menampilkan pertandingan Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Jerman, dan Liga Prancis. Selain itu ada aksi Timnas U-17 Indonesia di babak Kualifikasi Piala Asia U-17 2023.

Liga Inggris akan menghadirkan rangkaian pertandingan pekan ke-10. Malam ini antara lain akan hadir laga besar Arsenal vs Liverpool. Selain itu ada pertandingan Everton vs Manchester United yang disiarkan langsung SCTV.

Liga Spanyola akan memasuki pekan kedelapan. Laga Barcelona vs Celta Vigo akan menjadi sajian utama.

Jadwal Liga Italia pekan kedelapan malam ini menampilkan laga Cremonese vs Napoli dan AS Roma vs Lecce. Dari Liga Jerman ada Stuttgart vs Union Berlin. Sedangkan Liga Prancis menampilkan Montpellier vs Monaco.

Dari dalam negeri, Timnas U-17 Indonesia akan menghadapi Malaysia di babak Kualifikasi Piala Asia U-17 2022. Indonesia hanya membutuhkan hasil seri untuk lolos ke putaran final.

Jadwal bola selengkapnya

Minggu, 9 Oktober 2022

Kualifikasi Piala Asia U-17 2022

16:00 Guam vs Palestina

20:00 Indonesia vs Malaysia (Indosiar).

Liga Inggris

(Pekan Ke-10, live Vidio)

20:00 Crystal Palace vs Leeds

20:00 West Ham vs Fulham

22:30 Arsenal vs Liverpool (SCTV).

Liga Spanyol

(Pekan kedelapan, live Bein Sport)

19:00 WIB Real Valladolid vs Real Betis

21:15 WIB Cadiz vs Espanyol

23:30 WIB Real Sociedad vs Villarreal.

Liga Italia

(Pekan Kesembilan, live Bein Sports)

17:30 WIB Torino vs Empoli

20:00 WIB Udinese vs Atalanta

20:00 WIB Monza vs Spezia

20:00 WIB Salernitana vs Hellas Verona

23:00 WIB Cremonese vs Napoli.

Liga Jerman

(Pekan kesembilan, live Mola TV)

20:30 Borussia Monchengladbach vs Koln

22:30 Hertha Berlin vs Freiburg.

Liga Prancis

(Pekan kesembilan)

18:00 Montpellier vs Monaco

20:00 Angers vs Strasbourg

20:00 Brest vs Lorient

20:00 Clermont vs Auxerre

20:00 Nice vs Troyes

22:05 Rennes vs Nantes.

Senin dinihari, 10 Oktober 2022

Liga Inggris

(Pekan Ke-10, live Vidio)

01:00 Everton vs Manchester United.

Liga Spanyol

(Pekan kedelapan, live Bein Sport)

02:00 WIB Barcelona vs Celta Vigo.

Liga Italia

(Pekan Kesembilan, live Bein Sports)

01:45 WIB AS Roma vs Lecce.

Liga Jerman

(Pekan kesembilan, live Mola TV)

00:30 Stuttgart vs Union Berlin.

Liga Prancis

(Pekan kesembilan)

01:45 Lille vs Lens.

Jadwal selanjutnya...