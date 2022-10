Daftar 10 Pemain Sepak Bola dengan Gaji Tertinggi Versi Forbes, Kylian Mbappe Teratas

TEMPO.CO, Jakarta - Penyerang Paris Saint-Germain (PSG) Kylian Mbappe menjadi pesepak bola dengan bayaran tertinggi di dunia versi majalah Forbes. Mbappe mengungguli dua superstar Lionel Messi, rekan setimnya saat ini, dan Cristiano Ronalo yang kini membela Manchester United.

Menurut Forbes, Mbappe mendapatkan penghasilan jauh lebih besar daripada pemain sepak bola lainnya. Penyerang Prancis itu diperkirakan terima bayaran 115 juta pounds (sekitar Rp 1,9 triliun) untuk musim 2022-2023. Setelah dipotong pajak dan biaya agen, jumlah uang yang dia terima tetap yang tertinggi di dunia.

Berikut daftar sepuluh pemain dengan bayaran tertinggi menurut Forbes:

Kylian Mbappe (115 juta pounds setahun)

Mbappe menandatangani kontrak baru berdurasi tiga tahun dengan PSG senilai 507 juta pounds atau sekitar Rp 8,5 triliun rupiah pada Mei lalu. Dalam kesepakatan itu, dia mengantongi bayaran penandatangan 250 juta pounds.

Keputusannya memilih bertahan di Paris sempat menjadi sorotan. Sebab, dia sebelumnya diyakini bakal pindah ke Real Madrid setelah musim sebelumnya gagal pindah.

Menurut Laporan Forbes, Real Madrid sebenarnya juga menyodorkan tawaran dengan nilai fantastis. Tapi dia akhirnya tak pindah ke raksasa Spanyol itu karena berbagai pertimbangan. Meski sudah ditolak, Los Blancos dilaporkan masih ingin merekrutnya pada musim panas mendatang.

Lionel Messi (108 juta pounds setahun)

Messi yang dianggap sebagai pemain sepak bola terbaik sepanjang masa, pindah ke PSG pada musim panas 2021. Ikon Barcelona itu merapat ke klub Ligue 1 setelah gagal mencapai kesepakatan kontrak baru dengan klub Spanyol yang dibelanya sejak remaja.

Di PSG, pemain internasional Argentina ini dikontrak selama dua musim, di mana kontraknya yang sekarang berjalan akan habis pada Juni nanti. Dia telah mendapatkan 25,5 juta pounds pada tahun pertamanya dan akan mendapatkan 34 juta pound untuk tahun terakhirnya di Paris.

Pemain berusia 35 tahun itu belum akan mengambil keputusan terkait masa depannya hingga nanti Piala Dunia 2022 di Qatar, meski PSG berniat menawarinya perpanjangan kontrak.

Christiano Ronaldo – 90 juta pound setahun

Ronaldo kembali bermain untuk Manchester United untuk periode keduanya, setelah meninggalkan Juventus pada musim panas 2021. Dia menandatangani kontrak dua tahun di Old Trafford dengan bayaran 360 ribu pounds per pekan.

Saat memasuki tahun keduanya, pemain internasional Portugal itu ingin kontraknya itu dibatalkan demi bisa pindah ke klub yang bermain di Liga Champions pada bursa transfer musim panas lalu. Tetapi keinginannya untuk pergi United gagal.

Dia diyakini akan memaksakan pindah dari klub Liga Inggris ini saat jendela transfer dibuka kembali pada Januari nanti.

Ronaldo juga seorang bintang media sosial. Instagram memilikinya mempunyai 486 juta pengikut.

Neymar (78,5 juta pounds setahun)

Pesepak bola Brasil yang kini bermain untuk PSG ini mendapat bayaran 600 ribu pounds per pekan berdasarkan kontraknya di klub Ligue 1 yang diperpanjang hingga 2027. Dia meneken kontrak baru pada Mei tahun lalu, yang akan membuatnya bertahan hingga usianya 35 tahun.

Mohamed Salah (48 juta pound setahun)

Mo Salah akhirnya setuju untuk memperpanjang kontraknya dengan Liverpool selama tiga tahun pada musim panas ini. Dengan kontrak barunya itu, penyerang Mesir ini mendapatkan bayaran berlipat mencapai 400 ribu pounds per pekan.

Erling Haaland (35 juta pound setahun)

Haaland pindah ke Manchester City dari Borussia Dortmund pada musim panas ini. Pemain Norwegia berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak jangka panjang lima tahun dengan bayaran 51 juta pounds per tahun pada Juni lalu.

Forbes menempatkannya di peringkat keenam dalam daftar pemain dengan bayaran tertinggi.

Menurut Daily Mail, penyerang City itu mendapatkan gaji hampir satu juta pounds per pekan di Etihad, di luar uang tambahan dari hat-trick yang dia cetak. Selain itu, The Citizens mengguyurnya dengan 865 ribu pounds per pekan.

Haaland dianggap bukan manusia setelah catatan golnya yang luar biasa di Liga Inggris. Dia berhasil mencetak hat-trick dalam tiga laga kandang City secara beruntun, sebelum membuat satu gol dalam kemenangan 4-0 dari tim tamu Southampton pada Sabtu, 8 Oktober 2022.

Haaland juga mendapatkan 3,5 juta pounds dalam kesepakatan sponsor yang diperkirakan akan meroket seperti penampilannya pada musim ini yang tengah bersinar.

Robert Lewandowski (31,5 juta pounds per tahun)

Lewandowski meninggalkan Bayern Munchen untuk bergabung dengan Barcelona pada musim panas ini. Klub Liga Spanyol itu memboyong penyerang Polandia ini ke Camp Nou dengan tebusan 42,5 juta pound.

Dia akan menerima gaji bersih 8,6 juta pounds pada musim 2022-2023. Dengan jumlah itu, maka dia mendapatkan bayaran 165 ribu pounds per minggu setelah pajak.

Namun, gajinya akan melonjak menjadi 215 ribu pound per minggu pada musim depan, dan kemudian bertambah lagi menjadi 265 ribu per minggu di tahun 2024-2025 sebelum turun kembali di tahun terakhir ketika usianya hampir 38 tahun.

Klub mana pun yang menginginkan Lewandowski selama kesepakatan ini harus memicu klausal pelepasannya sebesar 430 juta pounds.

Eden Hazard (28 juta pounds setahun)

Eden Hazard pindah dari Chelsea ke Real Madrid pada 2019. Dia mendapat gaji sebesar 400 ribu pounds setelah pajak per minggu. Dengan perhitungan itu, dia membawa pulang 20 juta pounds setahun plus bonus di Bernabeu, meskipun dia kurang mendapatkan waktu bermain bersama klub La Liga tersebut.

Andres Iniesta (27 juta pound setahun)

Iniesta bermain untuk Vissel Kobe di Jepang, yang membuatnya menjadi iklusi mengejutkan dalam daftar. Pemain berusia 38 tahun itu saat ini menjalani musim kelimanya di Stadion Taman Misaki setelah bergabung pada 2018.

Kevin De Bruyne (26 juta pound setahun)

De Bruyne memiliki kontrak empat tahun senilai 375 ribu per minggu di Manchester City. Pemain Belgia itu setuju untuk tetap bersama hingga 2025, artinya dia akan menghabiskan satu dekade bersama klub. Dia memiliki kontrak merek yang mencakup Nike, Wow Hydrate, Credit Karma, dan Therabody.

