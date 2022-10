Rekap Hasil Liga Champions Kamis Dinihari 13 Oktober: Napoli, Club Brugge, Bayern Munchen Lolos

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Champions pada Rabu malam hingga Kamis dinihari, 13 Oktober 2022, menampilkan rangkaian pertandingan pekan keempat. Napoli, Club Brugge, dan Bayern Munchen lolos.

Ketiga klub itu sudah bisa dipastikan finis di dua besar dengan dua pertandingan tersisa. Mereka menyusul Real Madrid dan Manchester City yang sudah lolos sehari sebelumnya.

DariGrup A, Napoli melaju setelah mengalahkan Ajax Amsterdam dengan skor 4-2 di Stadio Diego Armando Maradona, Italia. Empat gol Napoli masing-masing dicetak oleh Hirving Lozano, Giacomo Raspadori, Khvicha Kvaratskhelia, dan Victor Oshimen. Sedangkan dua gol Ajax dicpeloskan oleh Davy Klaassen dan Steven Bergwijn.

Kemenangan ini memastikan Napoli menjadi tim pertama dari Grup A yang lolos dari babak grup. Mereka terus menang dalam empat pertandingan, unggul enam poin di atas Liverpool. Sedangkan Ajax tertahan pada peringkat tiga dengan tiga poin dari empat laga.

Liverpool sendiri menang 7-1 atas Rangers, dalam laga yang diwarnai hat-trick Mohamed Salah dan double Roberto Firmino. The Reds hanya membutuhkan hasil seri pada laga kelima, melawan Ajax, untuk bisa lolos ke babak 16 besar.

Dari Grup B, Club Brugge juga lolos ke babak 16 besar setelah menahan imbang Atletico Madrid 0-0 di Wanda Metropolitano, Madrid. Hasil seri ini tak lepas dari penampilan gemilang kiper Brugge Simon Mignolet.

Club Brugge kokoh di puncak klasemen Grup B dengan poin 10, unggul 6 poin dari Porto, yang mengalahkan Bayer Leverkusen 3-0. Atletico menduduki peringkat ketiga dengan empat poin.

Porto dan Atletico akan berhadapan pada dua laga terakhirnya, sehingga Club Brugge tak mungkin tergeser dari posisi dua besar.

Dari Grup C, Bayern Munchen lolos setelah menang 4-2 di markas Viktoria Plzen. Dua gol Bayern diceploskan Leon Goretzka, yang dilengkapi gol Sadio Mane dan Thomas Muller.

Di grup sama, Barcelona bermain imbang 3-3 dengan Inter Milan. Robert Lewandowski memborong dua gol buat Barca.

Kini Bayern Munchen mengemas nilai12, sudah unggul 8 angka dari Barcelona di posisi ketiga. Inter Milan di urutan keuda dengan nilai 7, sedangkan Plzen belum mengemas nilai.

Dari Grup D, Tottenham Hotspur mengalahkan Frankfurt 3-2, sedangkan Marseille menang 2-0 di markas Sporting. Kini Tottenham memuncaki klasemen dengan nilai 7, diikuti Marseille (6), Sporting (6), dan Frankfurt (4). Keempat tim masih berpeluang lolos ke babak 16 besar.

Hasil Liga Champions Pekan keempat

Napoli vs Ajax 4-2

Atletico Madrid vs Club Brugge 0-0

Barcelona vs Inter Milan 3-3

Leverkusen vs Porto 0-3

Rangers vs Liverpool 1-7

Viktoria Plzen vs Bayern Munchen 2-4

Tottenham vs Frankfurt 3-2

Sporting vs Marseille 0-2.

