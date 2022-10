Klasemen Liga Champions Grup C: Bayern Munchen Lolos, Inter Berpeluang, Barcelona Terancam Gagal

TEMPO.CO, Jakarta - Klasemen Liga Champions Grup C menampilkan komposisi persaingan menarik setelah laga pekan keempat usai, Kamis dinihari, 13 Oktober 2022. Bayern Munchen lolos, Inter Milan berpeluang menyusul, sedangkan posisi Barcelona berada dalam bahaya.

Pada pekan keempat ini, Bayern Munchen menang 4-2 di kandang Viktoria Plzen. Sedangkan Barcelona ditahan Inter Milan 3-3.

Bayern kini memuncaki klasemen dengan nilai 12. Dengan dua laga tersisa, klub asal Jerman ini dipastikan bisa finis di dua besar klasemen karena sudah unggul 8 angka dari Barcelona di posisi ketiga.

Inter Milan menempati posisi kedua dengan nilai 7. Mereka akan lolos bila mampu menang sekali lagi.

Barcelona berada dalam posisi bahaya. Meski bisa memenangi kedua laga akhirnya, mereka akan susah finis di urutan dua besar karena kalah head-to-head dari Inter Milan.

Hasil Liga Champions matchday keempat Grup C :

Barcelona vs Inter Milan 3-3

Viktoria Plzen vs Bayern Munchen 2-4.

Klasemen Grup C Liga Champions:



No Tim Main Gol Poin 1 Bayern Munchen 4 +11 12 2 Inter Milan 4 +1 7 3 Barcelona 4 +1 4 4 Viktoria Plzen 4 -13 0

.

Jadwal sisa Grup C Liga Champions

26 Oktober 2022

Inter Milan vs Viktoria Plzen

Barcelona vs Bayern Munchen

1 November 2022

Bayern Munchen vs Inter Milan

Viktoria Plzen vs Barcelona.

Skenario Akhir

• Bayern Munchen yang sudah lolos akan menjadi juara grup bila kembali meraih kemenangan.

• Barcelona akan tersingkir bila dikalahkan Bayern dalam laga berikutnya.

• Karena sudah unggul head-to-head dari Barcelona, Inter Milan akan lolos ke babak 16 besar bila mampu menang atas Plzen.

