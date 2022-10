Daftar 5 Tim yang Sudah Lolos ke Babak 16 Besar Liga Champions

TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak lima tim telah memastikan diri lolos ke babak 16 besar Liga Champions. Kepastian tersebut didapat setelah pertandingan matcahday keempat tuntas, Kamis dinihari, 13 Oktober 2022.

Pada Rabu, ada dua tim yang memastikan langkahnya ke fase gugur Liga Champions tersebut. Mereka adalah Real Madrid yang berada di Grup F dan Manchester City yang berada di Grup G.

Real Madrid lolos setelah bermain imbang 1-1 dengan Shakhtar Donetsk. Sedangkan Manchester City ditahan FC Kopenhagen (0-0). Hasil tersebut sudah cukup untuk membuat mereka mengamankan tempat ke babak selanjutnya.

Tiga tim lain, Napoli, Club Brugge, dan Bayern Munchen menyusul lolos pada Kamis dinihari.

Napoli yang selalu menang di Grup A menjadi pemuncak klasemen, sementara Liverpool butuh setidaknya satu hasil imbang untuk membuat mereka lolos.

Club Brugge secara mengejutkan mendominasi di Grup B, dan memastikan lolos ke babak 16 besar untuk pertama kali dalam sejarah mereka.

Bayern Munchen yang berada di grup neraka (Grup C) lolos setelah mengalahkan Viktoria Plzen (4-2).

Barcelona dan Inter Milan akan saling berebut tempat untuk mendampingi Bayern Munchen lolos ke 16 besar.

Tim yang sudah lolos ke Babak 16 Besar Liga Champions:

1. Real Madrid

2. Manchester City

3. Club Brugge

4. Napoli

5. Bayern Munchen.

Rekap Hasil Liga Champions Pekan Keempat:

Napoli vs Ajax 4-2

Atletico Madrid vs Club Brugge 0-0

Barcelona vs Inter Milan 3-3

Leverkusen vs Porto 0-3

Rangers vs Liverpool 1-7

Viktoria Plzen vs Bayern Munchen 2-4

Tottenham vs Frankfurt 3-2

Sporting vs Marseille 0-2

Copenhagen vs Manchester City 0-0

AC Milan vs Chelsea 0-2

Shakhtar Donetsk vs Real Madrid 1-1

Maccabi Haifa vs Juventus 2-0

PSG vs Benfica 1-1

Dinamo Zagreb vs Salzburg 1-1

Borussia Dortmund vs Sevilla 1-1

Celtic vs RB Leipzig 0-2.

