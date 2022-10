Piala Dunia 2022: Profil Timnas Brasil, Skuad Mewah yang Memilih Waspada

TEMPO.CO, Jakarta - Di mana pun turnamen piala dunia diadakan, Timnas Brasil selalu menjadi favorit untuk merebut gelar juara. Begitu juga pada Piala Dunia 2022, saat waktu penyelenggaraan berbeda dari biasanya, Brasil masuk dalam tim yang diunggulkan.

Brasil punya tradisi kuat dalam turnamen piala dunia. Koleksi gelar juara sebanyak lima kali (1958, 1962, 1970, 1994, dan 2022) sudah cukup menjawab semua aspek. Apalagi per 6 Oktober 2022, mereka berada di rangking pertama FIFA. Sejak turnamen empat tahunan ini pertama kali bergulir pada 1930, Timnas Brasil selalu ikut serta.

Seperti pada turnamen sebelumnya, Brasil nyaris tak pernah kekurangan pemain andalan. Kali ini, skuad berjuluk Selecao bakal diisi oleh para pemain 'mewah'. Sebut saja beberapa diantaranya ada Alisson Becker, Marquinhos, Neymar, Vinicius Junior. Mereka semua selalu menjadi andalan di klub.

Pelatih Tite jelas punya banyak pilihan untuk menurunkan pemain terbaiknya. Dengan skuad mewah yang ada saat ini, Brasil diprediksi tidak akan menemui kesulitan di fase grup.

Perjalanan mereka menuju Qatar atau saat Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Conmebol begitu mengesankan. Dari 17 pertandingan yang dijalani, Brasil meraih 14 kemenangan, tiga kali imbang, dan tidak pernah kalah. Selecao mengoleksi 45 poin dan berada di puncak klasemen Kualifikasi Piala Dunia Zona Conmebol.

Hasil undian untuk putaran final Piala Dunia 2022 menempatkan Timnas Brasil berada di Grup G bersama Swiss, Serbia, dan Kamerun.

Memilih Waspada

Timnas Brasil masih ditangani oleh Tite. Pelatih berusia 61 tahun ini ditunjuk sebagai pelatih sejak Juni 2016. Selama menangani Brasil, ia sudah menjalani 76 pertandingan dengan hasil 58 kali menang, 13 kali imbang, dan lima kali kalah. Dengan catatan tersebut, ada harapan dari publik kepada Tite untuk membawa pulang trofi Piala Dunia 2022.

Meski demikian, Tite tidak mau besar kepala. Ia tetap mewaspadai lawan-lawannya di Piala Dunia. "Kita berbicara soal kekalahan Italia dan Portugal dari Swiss dan Serbia," kata Tite dikutip dari France24.

"Dan lawan kami juga tim kuat dari Afrika, Kamerun. Saya melihat pertandingan Swiss saat bermain melawan Italia. Permainan mereka luar biasa dan juga bermain di level tertinggi," ujar dia.

Salah satu pemain bintang di Brasil adalah Neymar. Pemain Paris Saint-Germain (PSG) ini menyumbangkan delapan gol saat Kualifikasi Piala Dunia Zona Conmebol. Namun, Neymar punya pandangan lain.

Ia mengatakan bisa saja Piala Dunia 2022 merupakan yang terakhir baginya. Oleh sebab itu, pemain berusia 28 tahun ini bertekad memberikan yang terbaik. "Saya pikir ini akan menjadi Piala Dunia terakhir saya. Saya menyebut piala dunia terakhir saya karena tidak tahu apa yang terjadi nanti," kata Neymar dikutip dari The Guardian.

"Saya akan melakukan apapun untuk meraih yang terbaik. Saya akan melakukan yang terbaik untuk negara dan meraih mimpi saya," ujar mantan pemain Barcelona ini.

Jadwal Timnas Brasil

- Brasil vs Serbia, 25 November 2022

- Brasil vs Swiss, 28 November 2022

- Kamerun vs Brasil, 3 Desember 2022.

Perkiraan Susunan Pemain

- Kiper: Alisson Becker, Ederson Moraes, Weverton

- Bek: Danilo, Thiago Silva, Alex Telles, Eder Militao, Renan Lodi, Marquinhos

- Gelandang: Casemiro, Fred, Lucas Paqueta, Fabinho, Bruno Guimaraes, Everton Ribeiro

- Penyerang: Neymar, Pedro, Rodrygo, Roberto Firmino, Vinicius Junior

Profil Timnas Brasil:

- Nama: Confederacao Brasileira de Futebol

- Julukan: Selecao

- Rangking: 1 (6 Oktober 2022)

- Pelatih: Tite

- Penampilan Terbanyak: Cafu (142 caps)

- Top Skor: Pele (77 gol)

- Penampilan di Piala Dunia: 22 kali

- Juara piala dunia: 5 kali

