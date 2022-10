Rekap Hasil, Top Skor, dan Klasemen Liga Inggris Pekan Ke-11: Tottenham Menang, Leicester Seri

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Inggris pada Sabtu malam hingga Minggu dinihari, 16 Oktober 2022, menampilkan rangkaian pertandingan pekan ke-11. Tottenham Hotspur menang, sedangkan Leicester City tertahan.

Tottenham Hotspur berhasil mengalahkan tamunya, Everton, dengan skor 2-0. Kemenangan itu dipastikan oleh gol penalti Harry Kane pada menit 59 serga gol Pierre-Emile Hojbjerg pada menit 86.

Kemenangan ini membuat Tottenham mengokohkan diri dalam persaingan di tiga besar klasemen. Tim asuhan Antonio Conte itu mengemas nilai 23, sama dengan Manchester City yang ada di atasnya. Everton ada di posisi ke-14 dengan 10 poin.

Bagi Harry Kane, gol dalam laga ini mengangkat posisinya dalam daftar top skor Liga Inggris. Ia naik ke posisi kedua dengan 9 gol, masih tertinggal 6 gol dari Erling Haaland (Manchester City).

Dalam pertandingan lain, Leicester City belum juga mampu meningkatkan performanya. Mereka bermain 0-0 saat menjamu Crystal Palace.

Leicester baru menang sekali dalam 10 laga yang dijalaninya. Mereka kini terpuruk di zona degradasi (posisi 19) dengan nilai 5. Palace ada di posisi ke-12 dengan nilai 10.

Dalam laga lain malam tadi, Fulham dan Bournemouth bermain imbang 2-2. Sedangkan Wolverhampton Wanderers berhasil mengalahkan Nottingham Forest 1-0.

Jadwal Liga Inggris akan kembali hadir Minggu malam ini, termasuk menampilkan laga besar Liverpool vs Manchester City. Selain itu ada Aston Villa vs Chelsea, Manchester United vs Newcastle, Southampton vs West Ham, Leeds United vs Arsenal.

Selanjutnya: Rekap hasil, jadwal, klasemen, dan top skor