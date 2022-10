Rekap Hasil Bola Rabu Dinihari 19 Oktober: Liga Inggris, Liga Spanyol, Coppa Italia

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil bola pada Rabu dinihari, 19 Oktober 2022, menampilkan pertandingan Liga Inggris, Liga Spanyol, dan Coppa Italia.

Inilah rangkumannya:

Liga Inggris

Liga Inggris memasuki pekan ke-12. Brighton ditahan Nottingham Forest 0-0. Hasil ini menadai berlanjutnya kemunduran tim itu yang sempat tampil apik di awal musim. Mereka kini gagal menang dalam empat laga terakhirnya dan menempati posisi ketujuh dengan nilai 15.

Nottingham Forest sejauh ini baru sekali menang dan meraih tiga hasil seri. Mereka masih terpuruk di zona degradasi (posisi 19) dengan nilai 6.

Dalam laga lain, Crystal Palace mengalahkan Wolves dengan skor 2-1. Palace meraih kemenangan keduanya dalam tiga laga. Mereka menempati posisi ke-10 dengan nilai 13, unggul 4 angka dari lawannya di posisi ke-17.

Hasil selengkapnya:

Brighton vs Nottingham 0-0

Crystal Palace vs Wolves 2-1.

Liga Spanyol

Tiga laga pekan ke-10 hadir di Liga Spanyol. Duel Sevilla vs Valencia berakhir dengan skor 1-1. Edinson Cavani membawa Valencia unggul pada menit keenam. Sevilla menyamakan kedudukan lewat gol Erik Lamela (86).

Pada injury time, pemain Sevilla, Kike Salas, mendapat kartu merah. Valencia mendapat hadiah penalti. Namun, Jose Gaya gagal mencetak gol dari titik putih.

Sevilla kini ada di posisi ke-11 klasemen dengan nilai 10. Valencia di posisi kedelapan dengan nilai 15.

Dalam pertandingan lain, Atletico Madrid ditahan Rayo Vallecano dengan skor 1-1. Unggul berkat gol Alvaro Moata, Atletico kemudian kebobolan oleh gol Falcao.

Kini, Atletico masih menepati posisi ketiga klasemen dengan nilai 20. Namun, posisinya rawan digeser Real Betis dan Real Soceidad yang hanya terpuat satu angka di belakangnya.

Vallecano gagal menang untuk ketiga kalinya secara beruntun. Mereka ada di posisi ke-10 klasemen dengan nilai 12.

Hasil selengkapnya:

Sevilla vs Valencia 1-1

Getafe vs Ath Bilbao 2-2

Atletico Madrid vs Rayo Vallecano 1-1.

Copa Italia

Coppa Italia mempilkan dua pertandingan babak kedua. Inilah hasilnya:

Genoa vs SPAL 1-0

Torino vs Cittadella 4-0

