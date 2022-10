Jadwal Bola Rabu 19 Oktober: MU vs Spurs di Liga Inggris, Elche vs Real Madrid di La Liga

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Rabu malam hingga Kamis dinihari, 20 Oktober 2022, menampilkan pertandingan Liga Inggris, Liga Spanyol, dan Coppa Italia.

Liga Inggris memasuki pekan ke-12. Malam ini ada laga Manchester United vs Tottenham yang akan disiarkan langsung oleh SCTV. Kedua tim akan berhadapan di Old Trafford, mulai 02.15 WIB.

Man United akan berusaha meraih hasil lebih baik setelah ditahan Newcastle 0-0. Mereka kini menempati posisi kelima klasemen dengan nilai 16.

Tottenham akan berusaha menjaga tren positif setelah terus menang dalam dua laga terakhirnya. Tim asihan Antonio Conte ini menempati posisi ketiga klasemen dengan nilai 23.

Meski kalah dari segi peringkat, MU layak tampil percaya diri dalam laga kandangnya ini bila melihat rekor pertemuan dengan lawannya. Dalam lima duel terakhir antara kedua tim, MU menang tiga kali, sekali kalah, dan sekali seri.

Jadwal Liga Inggris lainnya malam ini adalah Brentford vs Chelsea, Liverpool vs West Ham, dan Newcastle United vs Everton.

Dari La Liga Spanyol, jadwal pekan ke-10 antara lain akan menampilkan pertandingan Elche vs Real Madrid. Ini akan jadi bentrokan tim penghuni puncak dan dasar klasemen.

Real Madrid, yang pekan sebelumnya mengalahkan Barcelona 3-1, kini memuncaki klasemen dengan nilai 25, unggul 3 poin dari Barca. Elche belum pernah menang dalam 9 laga dan kini terpuruk di dasar klasemen dengan nilai 3.

Jadwal Liga Spanyol lainnya malam ini adalah Cadiz vs Betis, Valladolid vs Celta Vigo, Real Sociedad vs Mallorca.

Selain dari Liga Inggris dan Liga Spanyol, jadwal bola malam ini juga akan menampilkan pertandingan Coppa Italia babak kedua. Laga yang akan tersaji antara lain Udinese vs Monza dan Sampdoria vs Ascoli.

Jadwal Bola Selengkapnya

Rabu, 19 Oktober 2022

Copa Italia

(Babak kedua)

20.00 Spezia vs Brescia

23.00 Parma vs Bari.

Kamis, 20 Oktober 2022

Liga Inggris

(Pekan ke-12, live Vidio)

01:30 Bournemouth vs Southampton

01:30 Brentford vs Chelsea

01:30 Liverpool vs West Ham

01:30 Newcastle United vs Everton

02:15 Manchester United vs Tottenham (SCTV).

Liga Spanyol

(Pekan ke-10, live Bein Sport)

00:00 Cadiz vs Betis

00:00 Valladolid vs Celta Vigo

01:00 Real Sociedad vs Mallorca

02:00 Elche vs Real Madrid.

Copa Italia

(Babak kedua)

02.00 Udinese vs Monza

20.00 Cremonese vs Modena

23.00 Sampdoria vs Ascoli

