Jadwal Liga Inggris Matchday Ke-12 Akhir Pekan Ini: Ada Laga Besar Chelsea vs Manchester United

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Inggris matchday ke-12 akan berlangsung akhir pekan ini. Akan hadir laga besar Chelsea vs Manchester United, yang akan ditayangkan langsung di SCTV.

Laga ini akan jadi perebutan posisi keempat klasemen. Chelsea saat ini menguasai posisi tersebut dengan nilai 20, hanya unggul satu angka dari MU yang ada di bawahnya.

Kedua tim baru meraih hasil berbeda. Chelsea ditahan Brentford 0-0, sedangkan Manchester United baru mengalahkan Tottenham Hotspur dengan skor 2-0.

Dalam empat pertemuan sebelumnya, kedua tim selalu bermain ketat sehingga laga tersebut berakhir imbang. Kondisi serupa diprediksi akan kembali berlangsung pekan ini.

Selain laga Chelsea vs Manchester United, pekan ini juga ada pertandingan Nottingham Forest vs Liverpool, Manchester City vs Brighton, Southampton vs Arsenal, dan Tottenham vs Newcastle.

Jadwal Liga Inggris

(Pekan ke-13, live Vidio)

Sabtu, 22 Oktober 2022

18:30 WIB Nottingham Forest vs Liverpool

21:00 WIB Manchester City vs Brighton

21:00 WIB Everton vs Crystal Palace

23:30 WIB Chelsea vs Manchester United (SCTV)

Minggu, 23 Oktober 2022

20:00 WIB Aston Villa vs Bentford

20:00 WIB Leeds United vs Fulham

20:00 WIB Wolverhampton vs Leicester City

20:00 WIB Southampton vs Arsenal

22:30 WIB Tottenham vs Newcastle (SCTV).

Selasa, 25 Oktober 2022

02:00 WIB West Ham vs Bournemouth.

Klasemen Liga Inggris

