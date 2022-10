Jadwal Bola Minggu 23 Oktober: Arsenal dan Spurs di Liga Inggris, Barcelona di Liga Spanyol

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Minggu malam hingga Senin dinihari, 24 Oktober 2022, akan menampilkan pertandingan Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Prancis, dan Liga Jerman.

Liga Inggris memasuki pekan ke-13. Malam ini akan hadir laga Tottenham vs Newcastle yang disiarkan SCTV. Selain itu ada juga laga Wolverhampton vs Leicester City dan Southampton vs Arsenal.

Dari Liga Spanyol, rangkaian jadwal pekan ke-11, akan menampilkan Barcelona vs Athletic Bilbao. Selain itu ada Real Betis vs Atletico Madrid dan Villarreal vs Almeria.

Dari Liga Italia, kompetisi memasuki pekan ke-11. Malam ini antara lain akan tersaji pertandingan Atalanta vs Lazio dan AS Roma vs Napoli.

Liga Jerman akan menghadirkan Hertha Berlin vs Schalke. Sedangkan Liga Prancis menampilkan Lille vs Monaco.

Jadwal Bola

Minggu, 23 Oktober 2022

Liga Inggris

(Pekan ke-13, live Vidio)

20:00 WIB Aston Villa vs Bentford

20:00 WIB Leeds United vs Fulham

20:00 WIB Wolverhampton vs Leicester City

20:00 WIB Southampton vs Arsenal

22:30 WIB Tottenham vs Newcastle (SCTV).

Liga Spanyol

(Pekan ke-11, live Bein Sport)

19:00 Espanyol vs Elche

21:15 Real Betis vs Atletico Madrid

23:30 Girona vs Osasuna

23:30 Villarreal vs Almeria.

Liga Italia

(pekan ke-11, live Bein Sport)

17:30 WIB Udinese vs Torino

20:00 WIB Bologna vs Lecce

23:00 WIB Atalanta vs Lazio.

Liga Jerman

(Pekan ke-11, live Mola TV)

20:30 Bochum vs Union Berlin

22:30 Hertha Berlin vs Schalke.

Liga Prancis

(Pekan ke-12)

18:00 Angers vs Rennes

20:00 Clermont vs Brest

20:00 Reims vs Auxerre

20:00 Toulouse vs Strasbourg

20:00 Troyes vs Lorient

22:05 Nice vs Nantes.

Senin, 24 Oktober 2022

Liga Spanyol

(Pekan ke-11, live Bein Sport)

02:00 Barcelona vs Athletic Bilbao.

Liga Italia

(pekan ke-11, live Bein Sport)

01:45 WIB AS Roma vs Napoli

23:30 WIB Cremonese vs Sampdoria.

Liga Prancis

(Pekan ke-12)

01:45 Lille vs Monaco.

