Hasil, Top Skor, dan Klasemen Liga Spanyol: Barcelona vs Athletic Bilbao 4-0, Betis vs Atletico 1-2

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Spanyol pada Senin dinihari, 24 Oktober 2022, menampilkan laga pekan ke-11. Barcelona dan Atletico Madrid sama-sama menang.

Barcelona berhasil mengalahkan Athletic Bilbao dengan skor 4-0 di Spotify Camp Nou. Kemenangan itu dipastikan oleh gol Ousmane Dembele (menit 12), Sergi Roberto (18), Robert Lewandowski (22), dan Ferran Torres (73).

Barcelona tetap menempati posisi kedua klasemen dengan mengoleksi 28 poin. Mereka terpaut tiga angka dari pemuncak klasemen Real Madrid, yang sehari sebelumnya menang 3-1 atas Sevilla..

Bilbao tetap di posisi keenam dengan 18 poin. Mereka unggul selisih gol dari Villarreal yang ada di bawahnya.

Dalam laga lain, Atletico Madrid menang 2-1 di markas Real Betis. Kedua gol Atletico diborong Antoine Griezmann. Sedangkan Betis mendapat gol lewat Nabil Fekir.

Hasil ini membawa Atletico naik ke posisi tiga klasemen Liga Spanyol dengan 23 poin. Real Betis tertahan diurutan kelima dengan 20 poin.

Jadwal Liga Spanyol pekan ke-11 masih menyisakan satu laga, pada malam nanti. Celta Vigo akan menjamu Getafe.

Hasil dan Jadwal Liga Spanyol

(Pekan ke-11, live Bein Sport)

Sabtu, 22 Oktober 2022

Rayo Vallecano vs Cadiz 5-1

Valladolid vs Real Sociedad 1-0

Valencia vs Mallorca 1-2

Real Madrid vs Sevilla 3-1.

Minggu, 23 Oktober 2022

Espanyol vs Elche 2-2

Real Betis vs Atletico Madrid 1-2

Girona vs Osasuna 1-1

Villarreal vs Almeria 2-1

Barcelona vs Athletic Bilbao 4-0.

Selasa, 25 Oktober 2022

02:00 Celta Vigo vs Getafe.

Klasemen Liga Spanyol

