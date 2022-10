Jadwal Bola Senin 24 Oktober: Liga Inggris, Liga Italia, dan Liga Spanyol

Rekap Hasil dan Klasemen Liga Italia Pekan Ke-11: AS Roma vs Napoli 0-1, Atalanta vs Lazio 0-2

Rekap Hasil dan Klasemen Liga Italia Pekan Ke-11: AS Roma vs Napoli 0-1, Atalanta vs Lazio 0-2

Hasil Liga Italia pekan ke-11: Atalanta vs Lazio 0-2, AS Roma vs Napoli 0-1, Udinese vs Torino 1-2, Bologna vs Lecce 2-0.

Baca Selengkapnya