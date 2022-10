Jadwal Liga Champions Pekan Kelima: Daftar Live, Klasemen, Skenario Lolos Tiap Grup

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Champions akan memasuki pekan kelima. Rangkaian pertandingannya akan berlangsung tengah minggu ini.

Dengan dua laga tersisa, saat ini sudah ada empat tim yang lolos ke babak 16 besar. Inilah daftarnya:

1. Club Brugge (Grup A)

2. Bayern Munchen (Grup B)

3. Real Madrid (Grup F)

4. Manchester City (Grup G).

Pada minggu ini banyak tim lain yang berpeluang lolos. Simak jadwalnya:

Jadwal Liga Champions

(Pekan kelima, Live Vidio)

Selasa, 25 Oktober 2022

23.45 Salzburg vs Chelsea (SCTV)

23.45 Sevilla vs FC Copenhagen

Rabu dinihari, 26 Oktober 2022

02.00 PSG vs Maccabi Haifa

02.00 Borussia Dortmund vs Manchester City (SCTV)

02.00 Dinamo Zagreb vs AC Milan

02.00 Benfica vs Juventus

02.00 Celtic vs Shakhtar Donetsk

02.00 RB Leipzig vs Real Madrid.

Rabu malam, 26 Oktober 2022

23.45 Inter Milan vs Viktoria Plzen (SCTV)

23.45 Club Brugge vs Porto

Kamis dinihari, 27 Oktober 2022

02.00 Frankfurt vs Marseille

02.00 Barcelona vs Bayern Munchen (SCTV)

02.00 Ajax vs Liverpool

02.00 Atletico Madrid vs Leverkusen

02.00 Tottenham vs Sporting

02.00 Napoli vs Rangers.

Inilah klasemennya:





Selanjutnya: peluang di setiap grup