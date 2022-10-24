Jadwal Liga Champions Pekan Kelima: Daftar Live, Klasemen, Skenario Lolos Tiap Grup

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Champions akan memasuki pekan kelima. Rangkaian pertandingannya akan berlangsung tengah minggu ini.
Dengan dua laga tersisa, saat ini sudah ada empat tim yang lolos ke babak 16 besar. Inilah daftarnya:
1. Club Brugge (Grup A)
2. Bayern Munchen (Grup B)
3. Real Madrid (Grup F)
4. Manchester City (Grup G).
Pada minggu ini banyak tim lain yang berpeluang lolos. Simak jadwalnya:
Jadwal Liga Champions
(Pekan kelima, Live Vidio)
Selasa, 25 Oktober 2022
23.45 Salzburg vs Chelsea (SCTV)
23.45 Sevilla vs FC Copenhagen
Rabu dinihari, 26 Oktober 2022
02.00 PSG vs Maccabi Haifa
02.00 Borussia Dortmund vs Manchester City (SCTV)
02.00 Dinamo Zagreb vs AC Milan
02.00 Benfica vs Juventus
02.00 Celtic vs Shakhtar Donetsk
02.00 RB Leipzig vs Real Madrid.
Rabu malam, 26 Oktober 2022
23.45 Inter Milan vs Viktoria Plzen (SCTV)
23.45 Club Brugge vs Porto
Kamis dinihari, 27 Oktober 2022
02.00 Frankfurt vs Marseille
02.00 Barcelona vs Bayern Munchen (SCTV)
02.00 Ajax vs Liverpool
02.00 Atletico Madrid vs Leverkusen
02.00 Tottenham vs Sporting
02.00 Napoli vs Rangers.
Inilah klasemennya:
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