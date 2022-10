Liga 1: Kapten Timnas U-17 Iqbal Gwijangge Bergabung dengan Barito Putera

TEMPO.CO, Jakarta - Pemain dan kapten Timnas U-16 Indonesia, Muhammad Iqbal Gwijangge, resmi bergabung dengan klub Liga 1 Indonesia Barito Putera. Hal itu diumumkan instagram resmi Barito, Senin.

"Kualitas, ketenangan, dan keamanan. Selamat datang di Keluarga Barito. Mari Berjuang untuk Laskar Antasari, Iqbal," tulis akun @psbaritoputeraofficial, Senin malam.

Dalam unggahan tersebut, Barito Putera juga turut memasang foto yang memperlihatkan foto Iqbal beserta sang ibunda dengan CEO Hasnuryadi Sulaiman yang memegang kertas kontrak.

"The strong young defender is here, @mahhiqbal joins the team. Iqbal Gwijangge ready for Bakantan Hamuk!," tulis unggahan tersebut.

Nama Muhammad Iqbal Gwijangge mulai menarik perhatian publik sepak bola Tanah Air ketika tampil bersama skuad Timnas Indonesia U-16 di ajang Piala AFF U-16 pada 31 Juli hingga 12 Agustus 2022 di Sleman dan Bantul.

Pada ajang tersebut, Iqbal mampu membawa skuad Timnas Indonesia U-16 keluar sebagai juara dan menyabet gelar pemain terbaik setelah penampilan ciamiknya sepanjang turnamen.

Pada ajang kualifikasi Piala Asia U-17, Iqbal kembali menjadi bagian penting skuad timnas Indonesia U-17. Namun, ia gagal membawa skuad Garuda Asia setelah pasukan Bima Sakti tersebut kalah dari Malaysia di partai terakhir Grup B.

Barito Putera saat ini masih menantikan kabar kelanjutan kompetisi Liga 1 yang terhenti sementara karena Tragedi Kanjuruhan. PSSI memperkirakan liga baru akan bergulir kembali pada akhir bulan november 2022.

