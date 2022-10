Liga Inggris Pekan Ke-13 Sudah Tuntas: Simak Rekap Hasil, Top Skor, dan Klasemennya

TEMPO.CO, Jakarta - Rangkaian pertandingan Liga Inggris pekan ke-13 sudah usai digelar. Sejumlah kejutan hadir.

Laga West Ham vs Bournemouth menjadi penutup rangkaian laga pekan ini. West Ham menang 2-0 berkat gol Kurt Zouma dan Said Benrahma.

West Ham bangkit setelah dalam dua laga sebelumnya gagal menang. Mereka menempati posisi ke-10 klasemen dengan nilai 14. Bournemouth gagal menang untuk ketiga kalinya secara beruntun. Tim itu ada di urutan ke-14 klasemen dengan nilai 13.

Dalam laga sebelumnya, pada Sabtu malam, Chelsea vs Manchester United bermain imbang 1-1. Liverpool kalah 0-1 dari Nottingham Forest. Adapun Manchester City mengalahkan Brighton and Hove Albion 3-1.

Pada minggu malam, Arsenal ditahan Southampton 1-1 tapi masih mampu memuncaki klasemen. Sedangkan Tottenham Hotspur takluk dari Newcastle dengan skor 1-2.

Jadwal Liga Inggris pekan ke-14 akan hadir pada akhir minggu ini, termasuk menampilkan laga Leicester City vs Manchester City, Arsenal vs Nottingham Forest, Manchester United vs West Ham United, dan Brighton vs Wolves.

Rekap Hasil Liga Inggris Pekan Ke-13

Sabtu, 22 Oktober 2022

Nottingham Forest vs Liverpool 1-0

Manchester City vs Brighton 3-1

Everton vs Crystal Palace 3-0

Chelsea vs Manchester United 1-1.

Minggu, 23 Oktober 2022

Aston Villa vs Bentford 4-0

Leeds United vs Fulham 2-3

Wolverhampton vs Leicester City 0-4

Southampton vs Arsenal 1-1

Tottenham vs Newcastle 1-2.

Selasa, 25 Oktober 2022

West Ham vs Bournemouth 2-0.

Klasemen Liga Inggris