Hasil dan Klasemen Liga Europa Pekan Ke-5: Arsenal Kalah, Real Betis dan 2 Tim Lain Lolos

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Europa pada Kamis malam hingga Jumat dinihari, 28 Oktober 2022, menampilkan rangkaian pertandingan pekan kelima.

Arsenal kalah dan belum bisa meraih tiket babak 16 besar. Sedangkan Real Betis, Royale Union SG, Ferencvaros sudah lolos.

Simak hasil Liga Europa pekan kelima selengkapnya:

Grup A

Hasil

Zurich vs Bodo/Glimt 2-1

PSV Eindhoven vs Arsenal 2-0.

Status:

Arsenal hanya membutuhkan hasil seri untuk lolos. Kini dengan kekalahan ini mereka, yang mengemas nilai 12, belum bisa memastiket tiket langsung ke babak 16 besar. Namun, bersama PSV (10) meraka sudah dipastikan bisa finis dua besar. Penentuan juara grup (langsung ke 16 besar) dan runner-up (lolso ke playoff) akan ditentukan dalam laga terakhir. Bodo/Glimt (4) dan Zurizh (3) juga masih akan berebut tiket ke Liga Conference.

Grup B

Hasil

AEK Larnaca vs Dynamo Kiev 3-3

Fenerbahce vs Rennes 3-3.

Status:

Fenerbahce (11) dan Rennes (11) sama-sama sudah dipastikan finis dua besar dan masih akan berebut posisi juara grup. Larnaca (4) degradasi ke Liga Conference.

Grup C

Hasil

Ludogorets vs Betis 0-1

HJK vs AS Roma 1-2.

Status:

Real Betis (13) lolos ke babak 16 besar. Ludogorets (7) dan Roma (4) akan berebut tiket playoff dan yang kalah bersaing akan terdegradasi ke Liga Conference.

Grup D

Hasil

Malmo FF vs Royale Union SG 0-2

Union Berlin vs Braga 1-0.

Status:

Royale Union SG (13) sudah lolos ke babak 16 besar. Unio Berlin (9) dan Braga (7) akan berebut tiket playoff.

Grup E

Hasil

Manchester United vs Sheriff Tiraspol 3-0

Omonia vs Real Sociedad 0-2.

Status:

Sociedad (15) dan MU (12) sudah dipastikan finis dua besar tapi masih akan berebut posisi juara grup. Sheriff (3) dan Omonia (0) masih berpeluang ke Liga Conference.

Grup F

Hasil

Lazio vs Midtjylland 2-1

Sturm Graz vs Feyenoord 1-0.

Status:

Semua tim memiliki nilai sama (5) sehingga belum ada yang lolos.

Grup G

Hasil

Freiburg vs Olympiakos Piraeus 1-1

Nantes vs Qarabag 0-4.

Status:

Freiburg (13) sudah dipastikan bisa finis dua besar, tapi belum menjadi juara grup. Qarabag (7) dan Nantes (6) akan berebut posisi runner-up dan yang kalah bersaing lengser ke Liga Conference.

Grup H

Hasil

Crvena zvezda vs Trabzonspor 2-1

Ferencvaros vs Monaco 1-1.

Status:

Ferencvaros (10) lolos ke babak 16 besar. Monaco (7), zvezda (6), dan Trabzonspor (6) masih akan berebut posisi runner-up yang menjajikan tiket playoff.

Klasemen Liga Europa

