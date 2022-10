Jadwal Liga Spanyol Pekan Ke-12, Klasemen, dan Top Skornya

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Spanyol akan memasuki pekan ke-12. Rangkaian pertandingannya akan berlangsung pada akhir minggu ini.

Real Madrid akan berusaha menjaga tren positif saat menjamu Girona, Minggu malam. Tim juara bertahan itu terus menang dalam empat laga terakhirnya dan kini memuncaki klasemen dengan nilai 31, unggul tiga poin dari Barcelona di posisi kedua.

Girona diperkirakan akan jadi lawan mudah bagi Los Blancos. Tim itu masih terpuruk zona degradasi (urutan 18) dengann nilai 9.

Rival utama Real Madrid, Barcelona, akan berlaga di kandang Valencia pada Minggu dinihari. Barca akan berusaha menghapus luka setelah dikalahkan Bayern Munchen 0-3 di Liga Champions sehingga harus lengser ke Liga Europa.

Valencia akan berusaha mengejar kemenangan pertamanya dalam empat laga. Mereka menempati posisi kesembilan klasemen dengan nilai 15.

Jadwal Liga Spanyol pekan ke-12 juga akan menampilkan Cadiz vs Atletico Madrid dan Sevilla vs Rayo Vallecano.

Jadwal Liga Spanyol Pekan Ke-12

(Live Bein Sport)

Sabtu, 29 Oktober 2022

02:00 WIB Real Mallorca vs Espanyol

19:00 WIB Almeria vs Celta Vigo

21:15 WIB Cadiz vs Atletico Madrid

23:30 WIB Sevilla vs Rayo Vallecano.

Minggu, 30 Oktober 2022

02:00 WIB Valencia vs Barcelona

20:00 WIB Osasuna vs Real Valladolid

22:15 WIB Real Madrid vs Girona.

Senin, 31 Oktober 2022

00:30 WIB Athletic Bilbao vs Villarreal

03:00 WIB Real Sociedad vs Real Betis.

Selasa, 1 November 2022

03:00 WIB Elche vs Getafe.

Klasemen Liga Spanyol

