Pablo Mari Jadi Korban Penusukan, Monza Minta Laga Lawan Bologna Ditunda

TEMPO.CO, Jakarta - Klub Liga Italia, Monza, dikabarkan meminta penundaan pertandingan melawan Bologna dalam lanjutan kompetisi Serie A. Permintaan tersebut disampaikan setelah setelah pemain Monza, Pablo Mari, menjadi korban penusukan.

Pablo Mari menjadi satu dari lima orang yang ditikam dalam serangan di sebuah supermarket dekat Kota Milan, Italia. Insiden itu terjadi di supermarket Carrefour di mal Milanofiori di Assago atau pinggiran Milan sekitar pukul 18.30 waktu setempat.

Jumat pagi ini Monza merilis pernyataan bahwa operasi Pablo Mari berjalan lancar. Namun, sang pemain membutuhkan setidaknya dua bulan untuk kembali beraksi di lapangan.

Dilansir dari Football Italia, Adriano Galliani selaku Chief Executive Officer Monza diinformasikan meminta penundaan pertandingan melawan Bologna.

Pertandingan Monza vs Bologna dalam lanjutan Liga Italia dijadwalkan berjalan pada Selasa, 1 November 2022. Alasan permintaan penundaan itu adalah karena para pemain I Biancorossi mengalami trauma atas kejadian penusukan yang menimpa Pablo Mari.

Pablo Mari adalah pemain yang dipinjam Monza dari Arsenal musim panas lalu dengan durasi satu tahun. Karena insiden ini pula, Arsenal ikut menyampaikan pernyataan keprihatinan serta mendoakan agar sang pemain cepat pulih.

Our thoughts are with Pablo Mari and the other victims of today's dreadful incident in Italy. We have been in contact with Pablo’s agent who has told us he’s in hospital and is not seriously hurt.— Arsenal (@Arsenal) October 27, 2022

Sejauh ini Pablo Mari telah terlibat dalam delapan pertandingan bersama Monza di ajang Liga Italia dan mencetak satu gol. Monza disebut-sebut siap mempermanenkan mantan pemain Manchester City itu jika mereka mampu bertahan di kompetisi Liga Italia.

Saat ini, Monza yang merupakan salah satu klub promosi dari Serie B berada di peringkat 15 Liga Italia dengan 10 poin. Mereka mengalami dua kekalahan dan tiga kemenangan dalam lima pertandingan terakhir.

