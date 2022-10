Klasemen Liga Italia Pekan Ke-12 Setelah AC Milan Dikalahkan Toriono 1-2

TEMPO.CO, Jakarta - AC Milan menelan pil pahit pada pekan ke-12 Liga Italia. Mereka takluk 1-2 dari Torino dalam laga di Stadio Olimpico Grande Torino, Senin dinihari WIB, 31 Oktober 2022.

Torino langsung unggul dua gol lewat gol Koffi Djidji (menit 35) dan Aleksei Miranchuk (37). AC Milan hanya meraih satu gol lewat Junior Messias (67).

AC Milan turun ke peringkat tiga klasemen sementara Serie A. Mereka mengoleksi 26 poin, terpaut enam dan satu angka dari Napoli dan Atalanta yang ada di atasnya. Torino naik ke posisi sembilan dengan 17 poin.

Atalanta naik ke posisi kedua klasemen Liga Italia setelah menang 2-0 di kandang Empoli. Dalam laga lain, Salernitana menumbangkan Lazio 3-1 di Roma. Adapun Udinese bermain seri 0-0 saat melawan tim papan bawah Cremonese.

Jadwal Liga Italia pekan ke-12 masih akan hadir pada malam ini, antara lain menghadirkan laga Hellas Verona vs AS Roma.

Rekap Hasil dan Jadwal Liga Italia Pekan Ke-12

(Live Bein Sport)

Sabtu, 29 Oktober 2022

Napoli vs Sassuolo 0-1.

Lecce vs Juventus 4-0.

Inter Milan vs Sampdoria 3-0.

Minggu, 30 Oktober 2022

Empoli vs Atalanta 0-2

Cremonese vs Udinese 0-0

Spezia vs Fiorentina 1-2

Lazio vs Salernitana 1-3

Torino vs AC Milan 2-1.

Selasa, 1 November 2022

00:30 WIB Hellas Verona vs AS Roma

02:45 WIB Monza vs Bologna.

Klasemen Liga Italia

Baca Juga: Rekap Hasil, Klasemen, dan Top Skor Liga Spanyol