Jadwal Liga Champions Pekan Terakhir, Klasemen, dan Skenario Tiap Grup

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Champions akan memasuki pekan terakhir babak penyisihan grup. Ada empat tiket babak 16 besar yang diperebutkan serta lima status juara grup.

Inilah jadwal Liga Champions pekan terakhir selengkapnya:

Rabu, 2 November 2022

00.45 Porto vs Atletico Madrid (SCTV)

00.45 Leverkusen vs Club Brugge

03.00 Bayern Munchen vs Inter Milan (SCTV)

03.00 Liverpool vs Napoli

03.00 Marseille vs Tottenham

03.00 Rangers vs Ajax

03.00 Viktoria Plzen vs Barcelona

03.00 Sporting vs Frankfurt

Kamis, 3 November 2022

00.45 Real Madrid vs Celtic (SCTV)

00.45 Shakhtar Donetsk vs RB Leipzig

03.00 AC Milan vs Salzburg

03.00 Maccabi Haifa vs Benfica

03.00 FC Copenhagen vs Borussia Dortmund

03.00 Man City vs Sevilla

03.00 Juventus vs PSG (SCTV)

03.00 Chelsea vs Dinamo Zagreb.

Klasemen Liga Champions

Daftar 12 KLub yang Lolos ke-16 Besar Liga Champions 2022-2023:

Juara Grup

Bayern Munchen (Juara Grup C)

Chelsea (Juara Grup E)

Manchester City (Juara Grup G).

Runner-up

Inter Milan (Runner-up Grup C)

Borussia Dortmund (Runner-up Grup G).

Lolos namun Belum Pasti sebagai Juara Grup atau Runner-up Grup

Liverpool (Grup A)

Napoli (Grup A)

Club Brugge (Grup B)

FC Porto (Grup B)

Real Madrid (Grup F)

Paris Saint-Germain (Grup H).

