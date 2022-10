Rekap Hasil Bola Selasa Dinihari 1 November: Verona vs AS Roma 1-3, Elche vs Getafe 0-1, Monza Kalah

Elche vs Getafe, Skor 0-1

Monza vs Bologna, Skor 1-2

AS Roma menang 3-1 saat berlaga di kandang Verona dalam laga pekan ke-12 Liga Italia.

Verona vs AS Roma, Skor 1-3

TEMPO.CO , Jakarta - Hasil bola pada Selasa dinihari, 1 November 2022, menampilkan pertandingan Liga Italia dan Liga Spanyol. AS Roma, Bologna, dan Getafe sama-sama menang.

Jadwal Bola Senin Malam Ini 31 Oktober: Elche vs Getafe, Verona vs AS Roma

Jadwal bola malam ini akan menampilkan pertandingan Liga Spanyol dan Liga Italia. Ada laga Elche vs Getafe serta Verona vs AS Roma.

