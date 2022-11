Jadwal Bola Liga Europa Malam Ini: Simak Skenario agar Arsenal dan Manchester United Jadi Juara Grup

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Europa akan memasuki pekan terakhir. Rangkaian pertandingannya akan berlangsung pada Jumat dinihari nanti, 4 November 2022.

Dua klub Liga Inggris, Arsenal dan Manchester United, akan sama-sama berusaha merebut tiket langsung ke babak 16 besar dengan menjadi juara grup. Keduanya memiliki kondisi dan posisi berbeda.

Kondisi dan Peluang Arsenal

Arsenal berlaga di Grup A. Mereka sudah dipastikan finis di dua besar. Artinya The Gunners setidaknya akan bisa berlaga di babak playoff. Namun mereka mengejar posisi juara grup saat menjamu Zurizh malam ini agar bisa langsung lolos ke babak 16 besar.

Jadwal Grup A malam ini:

03.00 Arsenal vs FC Zurich (SCTV)

03.00 Bodo/Glimt vs PSV Eindhoven.

Posisi klasemen dan poin:

Arsenal (12 poin) di posisi teratas diikuti PSV (10), Bodo/Glimt (4) dan Zuruch (3).

Skenario:

• Arsenal dan PSV sudah dipastikan finis di dua besar. Mereka akan berebut posisi juara grup malam ini. Arsenal akan merebut posisi tersebut bila menang lama ini. PSV akan memuncai klasemen bila menang dalam laga malam ini dan Arsenal kalah.

• Bodo/Glimt dan Zurich akan berebut tiket palyoff Liga Europa. Bodo/Glimt akan lolos bila menang dalam laga malam nanti atau bila mereka dan Zurich sama-sama seri atau kalah. Zurich masih bisa lolos bila menang, asalkan Bodo/Glimt gagal menang.

Kondisi dan Peluang Manchester United

Manchester United berlaga di Grup E. Mereka dan Real Sociedad sama-sama sudah dipastikan finis dua besar dan akan berebut posisi juara grup dalam laga malam ini.

Jadwal

00.45 Real Sociedad vs Manchester United (SCTV)

00.45 Sheriff Tiraspol vs Omonia.

Posisi klasemen

Real Sociedad (15) menempati puncak klasemen, dibayangi

Manchester United (12 poin). Sheriff Tiraspol (3) dan Ominia (0) akan berebut tiket playoff Liga Conference.

Skenario:

• Real Sociedad akan jadi juara grup bila menang atau seri. Mereka juga masih akan merebut posisi tersebut bola kalah asalkan dengan selisih satu gol saja.

• Manchester United membutuhkan kemenangan dengan margin dua gol untuk jadi juara grup.

• Sheriff hanya membutuhkan hasil seri untuk lolos ke babak playoff Liga Conference.

Tim yang Sudah Lolos

Saat ini hanya ada empat tim yang sudah lolos ke babak 16 besar. Mereka adalah Real Betis, Freiburg, Ferencváros, dan Union Saint-Gilloise.

Jadwal Liga Europa Selengkapnya:

(Pekan keenam, live Vidio)

Jumat, 4 November 2022

00.45 Real Sociedad vs Manchester United (SCTV)

00.45 Trabzonspor vs Ferencvaros

00.45 Midtjylland vs Sturm Graz

00.45 Olympiakos vs Nantes

00.45 Feyenoord vs Lazio

00.45 AS Monaco vs Red Star Belgrade

00.45 Sheriff Tiraspol vs Omonia

00.45 Qarabag vs SC Freiburg.

03.00 Arsenal vs FC Zurich (SCTV)

03.00 AS Roma vs Ludogorets

03.00 Rennes vs AEK Larnaca

03.00 Union St-Gilloise vs Union Berlin

03.00 Bodo/Glimt vs PSV Eindhoven

03.00 Braga vs Malmo

03.00 Dinamo Kiev vs Fenerbache

03.00 Real Betis vs HJK Helsinki.

Klasemen Liga Europa



