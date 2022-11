Rekap Hasil Liga Europa: Arsenal Juara Grup, Manchester United dan AS Roma Harus Lewati Playoff

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Europa pada Jumat dinihari nanti, 4 November 2022, menampilkan laga pekan terakhir babak penyisihan grup. Tiket 16 besar dan playoff sudah tuntas terdistribusi.

Arsenal dan Real Sociedad berhasil menjadi juara grup sehingga langsung lolos ke babak 16 besar. Manchester United dan AS Roma hanya jadi runner-up sehingga harus melewati bababk playoff melawan tim yang turun dari Liga Champions.

Rangkuman Hasil Liga Europa Pekan Keenam

Grup A

Hasil

Arsenal vs FC Zurich 1-0

Bodo/Glimt vs PSV Eindhoven 1-2.

Posisi terakhir:

Arsenal (15 poin) jadi juara grup dan langsung lolos ke babak 16 besar, PSV (13) harus melwati babak playoff. Bodo/Glimt (4) turun ke Liga Conference.

Grup B

Hasil

Rennes vs AEK Larnaca 1-1

Dinamo Kiev vs Fenerbache 0-2.

Posisi terakhir:

Fenerbahce (14) jadi juara grup. Rennes (12) ke babak playoff. AEK Larnaca (5) ke Liga Europa.

Grup C

Hasil

AS Roma vs Ludogorets 3-1

Real Betis vs HJK Helsinki 3-0.

Posisi terakhir:

Real Betis sudah lolos sebelum laga ini. Mereka mengemas nilai 16. AS Roma (10) ke babak playoff. Ludogorets (7) ke Liga Conference.

Grup D

Hasil

Union St-Gilloise vs Union Berlin 0-1

Braga vs Malmo 2-1.

Posisi terakhir:

Union St-Gilloise sudah lolos sebelum laga ini. Mereka mengamas nilai 13. Union Berlin (12) ke babak playoff. Braga (10) ke Liga Conference.

Grup E

Hasil

Real Sociedad vs Manchester United 0-1

Sheriff Tiraspol vs Omonia 1-0

Posisi terakhir:

Real Sociedad (15) menjadi juara grup. Man United (15) ke babak playoff. Sedangkan Sheriff turun ke Liga Conference.

Grup F

Hasil

Midtjylland vs Sturm Graz 2-0

Feyenoord vs Lazio 1-0.

Posisi terakhir:

Feyenoord (8) juara grup. Midtjylland (8) ke babak playoff. Lazio (8) turun ke Liga Conference.

Grup G

Hasil

Olympiakos vs Nantes 0-2

Qarabag vs SC Freiburg 1-1

Posisi terakhir:

Freiburg sudah lolos sebelum laga ini. Mereka jadi juara grup dengan 14 poin. Nantes (9) ke babak playoff. Qarabag (8) turun ke Liga Conference.

Hrup H

Hasil

Trabzonspor vs Ferencvaros 1-0

AS Monaco vs Red Star Belgrade 4-1.

Posisi terakhir:

Ferencvaros sudah lolos sebelum laga ini. Mereka mengemas nilai 10. M0naco (10) ke babak playoff. Trabzonspor (9) turun ke Liga Conference.