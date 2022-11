Liga Europa: Daftar Lengkap Tim yang Lolos ke 16 Besar dan Harus Playoff

TEMPO.CO, Jakarta - Kompetisi Liga Europa sudah menyelesaikan fase grup. Hasilnya, sebanyak delapan tim memastikan diri merebut tiket langsung ke babak 16 besar.

Mereka adalah Real Betis, St-Gilloise, Freiburg, Real Sociedad, Frenecvaros, Feyenord, Arsenal dan Fenerbache. Di antara kedelapan tim tersebut, hanya Real Betis, St-Gilloise, dan Freiburg yang sudah memastikan lolos ke 16 besar sebelum laga terakhir fase grup.

Sedangkan ada delapan tim lainnya yang berstatus runner up dan masih harus berjuang jika ingin melaju ke babak 16 besar. Mereka adalah Manchester United, Midtylland, Nantes, AS Monaco, PSV Eindhoven, AS Roma, Union Berlin, dan Rennes. Kedelapan tim tersebut harus melalui playoff 16 besar melawan tim-tim peringkat ketiga fase grup Liga Champions.

Delapan tim yang terlempar dari Liga Champions terdiri dari Ajax Amsterdam, Barcelona, Juventus, Bayer Leverkusen, Salzburg, Sevilla, Shakhtar Donetsk, dan Sporting CP. Mereka bakal menjadi lawan para runner up grup di Liga Europa.

Sementara delapan tim yang berada di peringkat ketiga Liga Europa bakal bermain di Liga Conference Europa. Mereka kembali berjuang untuk mengamankan tempat di babak 16 besar playoff kompetisi level tiga Eropa itu. Kedelapan tim ini adalah Bodo/Glimt, AEK Larnacea, Ludogerets, Braga, Sheriff, Lazio, Qarabag, dan Trabzonspor.

Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, gembira dengan pencapaian timnya. "Saya sangat senang menang di sini melawan tim yang telah memenangi 14 pertandingan berturut-turut (dalam laga kandang di Eropa)," kata dia.

"Kami datang ke sini sebagai tim ke-15 dan memenanginya. Kami sudah membicarakan ini selama beberapa hari dan telah melakukannya."

"Pada babak kedua, ada banyak hal yang harus diperbaiki. Kami tahu itu. Tapi para pemain pantas mendapatkan pujian atas upaya mereka."

Sementara itu, Martin Odegaard, kapten Arsenal, mengakui timnya tampil tak sempurna dalam laga ini. "Kami tahu apa yang akan terjadi di pertandingan ini. Agak menjengkelkan karena kami tidak menguasai bola lebih banyak, dan kami melewatkan beberapa peluang, tetapi yang paling penting adalah kami menang," kata dia kepada Viaplay.

Arsenal masih harus bersabar menantikan lawan di babak 16 besar. Calon lawannya masih akan berebut tiket babak sama lewat laga playoff. Undian untuk babak gugur Liga Europa akan dilakukan pada Senin, 7 November 2022.

