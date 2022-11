Hasil Liga Italia: AS Roma vs Lazio 0-1, Felipe Anderson Jadi Kunci Kemenangan

Tampil sebagai tuan rumah, AS Roma datang ke laga ini dengan tiga kemenangan beruntun di semua ajang, termasuk sukses ke play off Liga Europa. Bertolak belakangan dengan Roma, catatan enam clean sheet beruntun Lazio terhenti saat dikalahkan Salernitana di Serie A, lalu tersingkir dari Liga Konferensi Eropa setelah dikalahkan Feyenoord.

TEMPO.CO , Jakarta - Derby ibu kota atau derby dell capitale berhasil dimenangkan oleh Lazio. Pertandingan lanjutan Liga Italia pekan ke-13 antara AS Roma vs Lazio berakhir dengan skor 0-1 pada Ahad, 6 November 2022 Stadion Olimpico. Pada laga tersebut Felipe Anderson menjadi penentu tim tamu.

Jadwal Liga Italia pekan ke-13 pada Senin dinihari, 7 November 2022, akan menampilkan laga besar AS Roma vs Lazio. Simak prediksinya.

Jadwal Liga Italia Pekan Ke-13: Prediksi AS Roma vs Lazio

Rekap Hasil Bola Selasa Dinihari 1 November: Verona vs AS Roma 1-3, Elche vs Getafe 0-1, Monza Kalah

Hasil bola Selasa dinihari, 1 November: Verona vs AS Roma 1-3, Monza vs Bologna 1-2, Elche vs Getafe 0-1.

