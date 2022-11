Drawing Liga Europa: Barcelona vs Manchester United, Simak Komentar Xavi

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil drawing Liga Europa, Senin, 7 November 2022, menghasilkan laga besar di babak playoff: Barcelona vs Manchester united. Kedua tim akan saling menyingkirkan untuk bisa merebut tiket babak 16 besar.

Barcelona turun ke Liga Europa untuk musim kedua berturut-turut dengan cara yang suram, setelah finis ketiga di belakang Bayern Munich dan Inter Milan di Grup D Liga Champions. Sedangkan Manchester United gagal memastikan lolos langsung ke babak 16 besar setelah hanya finis kedua di Grup E, di belakang Real Sociedad yang sempat mereka kalahkan dalam laga terakhir.

Pelatih Barcelona Xavi Hernandez kecewa dengan hasil undian itu. “Ini adalah lawan yang paling sulit, sekali lagi,” kata dia, yang di Liga Champions lalu juga harus melihat timnya masuk grup neraka. “Tapi kami akan menantikannya."

“Mereka adalah tim yang bersejarah, mereka telah berkembang pesat dengan kedatangan Ten Hag, mereka memiliki pemain individu yang hebat."

“Ini undian terburuk yang bisa kami dapatkan. Sekali lagi, kami tidak beruntung."

Barcelona telah memenangi empat pertandingan terakhir mereka melawan Manchester United, termasuk final Liga Champions (2-0 pada 2009 dan 3-1 pada 2011). Sebelum itu mereka hanya memenangi satu dari delapan pertemuan dengan MU di kompetisi Eropa (D4 L3).

Hasil Undian Playoff Liga Europe selengkapnya:

Barcelona vs Manchester United

Juventus vs Nantes

Sporting Lisbon vs Midtjylland

Shakhtar Donetsk vs Rennes

Ajax vs Union Berlin

Bayer Leverkusen vs Monaco

Sevilla vs PSV

FC Salzburg vs Roma.

Baca Juga: Hasil Undian Liga Champions