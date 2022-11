Hasil Drawing Playoff Liga Conference: Lazio vs Cluj, Braga vs Fiorentina

TEMPO.CO, Jakarta - Drawing Playoff Liga Conference 2022-2023 telah selesai digelar di Nyon, Swiss, Senin, 7 November 2022. Dua klub asal Italia, Lazio dan Fiorentina, mendapat lawan yang levelnya berbeda.

Fiorentina yang merupakan satu dari delapan runner-up di fase grup Conference League, bertemu dengan klub peringkat ketiga Liga Europa yaitu Braga.

Duel ini relatif lebih sulit tentunya dibandingkan dengan Lazio. Pada drawing ini, Lazio akan menghadapi klub asal Rumania, CFR Cluj.

Seperti format yang telah ditetapkan oleh UEFA, drawing Playoff Conference League mempertemukan delapan runner-up grup Conference League 2022-2023 dengan delapan klub yang gagal di Liga Europa atau mereka yang berada di peringkat ketiga grup.

Laga pertama play-off bakal digelar pada 16 Februari 2023. Sedangkan laga kedua play-off digelar pada 23 Februari 2023.

Delapan klub pemenang dari Playoff Liga Conference ini yang kemudian akan dipertemukan dengan juara grup Conference League di 16 Besar.

Hasil drawing Playoff Conference League:

Qarabag (Azarbaijan) vs Gent (Belgia)

Trabzonspor (Turki) vs Basel (Swiss)

Lazio (Italia) vs CFR Cluj (Rumania)

Bodo Glimt (Norwegia) vs Lech Poznan (Polandia)

Braga (Portugal) vs Fiorentina (Italia)

AEK Larnaca (Siprus) vs Dnipro-1 (Ukraina)

FC Sheriff (Moldova) vs Partizan Belgrade (Serbia)

Ludogorets (Bulgaria) vs Anderlecht (Belgia).

Baca Juga: Hasil Undian Liga Champions Babak 16 Besar