Komentar Pavel Nedved Tanggapi Hasil Drawing Liga Europa Babak Playoff Juventus vs Nantes

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil drawing Liga Europa untuk babak playoff yang berlangsung di Nyon, Swiss, Senin, 7 November 2022, menciptakan duel Juventus vs Nantes.

Raksasa Italia itu turun kasta setelah finis di urutan ketiga di babak penyisihan grup Liga Champions, sedangkan Nantes harus menempuh playoff karena finis di urutan kedua di babak penyisihan grup di Liga Europa.

Menyaksikan undian yang dilakukan di markas besar UEFA, Wakil Presiden Juventus, Pavel Nedved, mengatakan timnya akan fokus mempersiapkan diri menghadapi dua kala melawan klub Liga Prancis tersebut.

"Kami punya waktu untuk mempersiapkan diri dengan baik untuk dua pertandingan itu. Posisi buruk Nantes di klasemen Liga Prancis tidak berarti banyak karena play-off akan dimainkan pada Februari dan itu tidak akan mudah," kata Nedved dikutip dari laman resmi klub, Senin, 7 November 2022.

"Berpikir tentang diri sendiri, kami telah tampil baik dalam beberapa pertandingan terakhir, tidak kebobolan gol dan menunjukkan kesatuan yang luar biasa."

"Jelas kami belum berada dalam kekuatan penuh karena masih banyak pemain yang absen karena cedera, tetapi mereka yang bermain telah melakukannya dengan baik."

"Jeda untuk Piala Dunia akan memungkinkan kami untuk memulihkan beberapa pemain cedera yang akan siap pada awal Januari," ujarnya menambahkan.

Nedved melihat sisi positif dari badai cedera yang melanda timnya. "Cedera membuat kami melihat banyak pemain muda bermain terus-menerus. Sangat penting bagi kami memasukkan mereka ke tim utama, menunjukkanfakta bahsa Juventus selalu berinvestasi banyak di sektor junior dan tim."

"Para pemain yang menunjukkan nilai mereka adalah hasil dari kerja keras yang luar biasa. Jalan telah ditetapkan dan kami harus melanjut jalan kami. Kami akan siap untuk babak playoff ini."

Sebelumnya, pelatih Juventus, Massimiliano Allegri mengaku asing menghadapi kenyataan bahwa tim asuhannya tidak mampu lolos ke babak 16 besar Liga Champions musim ini.

Allegri mengungkapkan itu saat konferensi pers menjelang laga terakhir babak penyisihan Grup H, menjamu Paris Saint-Germain (PSG), yang hasilnya kalah 1-2.

"Hari ini adalah konferensi pers yang aneh, ini pertama kali dalam beberapa tahun terakhir di mana kami bermain tanpa menjadi penentu untuk Liga Champions," kata Allegri dikutip dari Football Italia, Rabu, 2 November lalu.

Jadwal playoff Liga Europa akan berlangsung 16 Februari 2022 untuk leg pertama. Sedangkan leg kedua akan berlangsung 23 Februari 2022.

Jika Juventus berhasil memenangkan laga playoff, tim-tim juara grup telah menanti untuk pertandingan babak 16 besar. Mereka adalah Arsenal, Fenerbahce, Real Betis, Union St-Gilloise, Real Sociedad, Feyenoord, Freiburg, Ferencvaros.

Inilah hasil undian play-off Liga Europa selengkapnya:

Barcelona vs Manchester United

Juventus vs Nantes

Sporting CP vs Midtjylland

Shakhtar Donetsk vs Rennes

Ajax vs Union Berlin

Bayer Leverkusen vs Monaco

Sevilla vs PSV Eindhoven

Salzburg vs Roma.

JUVENTUS.COM

