Hasil, Top Skor, dan Klasemen Liga Italia Pekan 14: Napoli vs Empoli 2-0, Cremonese vs AC Milan 0-0

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Italia pada Rabu dinihari, 9 November 2022, menampilkan rangkaian laga pekan ke-14. Napoli menang, sedangkan AC Milan tertahan.

Napoli menang 2-0 saat menjamu Empoli di Stadion Diego Armando Maradona. Kemenangan itu dipastikan oleh gol Hirving Lozano (menit 69) dan Piotr Zielinski (88).

Di antara kedua gol itu, Empoli kehilangan satu pemainnya. Sebastian Luperto mendapat kartu kuningkedua (74).

Hasil ini memastikan Napoli kian mapan di puncak klasemen Liga Italia. Mereka, yang belum terkalahkan mengemas nilai 38, unggul 8 angka dari AC Milan. Empoli di posisi ke-14 dengan nilai 13.

AC Milan gagal menjaga jarak dari Napoli setelah kehilangan poin dan hanya bermain imbang 0-0 di markas Cremonese. Hasil imbang ketiga musim ini memastikan mereka hanya menang sekali dalam tiga laga terakhirnya.

Bagi Cremonese, hasil ini membuat mereka belum juga berhasil menang dalam 14 laga. Tim itu ada di zona degradasi (18) dengan nilai 7.

Jadwal Liga Italia pekan ke-14 akan berlanjut malam nanti, antara lain menghadirkan laga Sassuolo vs AS Roma, Fiorentina vs Salernitana, dan Inter vs Bologna.

Liga Italia Pekan Ke-14

(Live Bein Sports)

Rabu, 9 November 2022

Napoli vs Empoli 2-0

Spezia vs Udinese 1-1

Cremonese vs AC Milan 0-0.

Kamis, 10 November 2022

00:30 WIB - Lecce vs Atalanta

00:30 WIB - Sassuolo vs AS Roma

02:45 WIB - Fiorentina vs Salernitana

02:45 WIB - Inter vs Bologna

02:45 WIB - Torino vs Sampdoria

Jumat, 11 November 2022

00:30 WIB - Hellas Verona vs Juventus

02:45 WIB - Lazio vs Monza.

Klasemen Liga Italia



Selanjutnya: Top Skor Liga Italia