Jadwal Bola Rabu 9 November: Ada Inter, Arsenal, Liverpool, Juga Manchester City vs Chelsea

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Rabu malam hingga Kamis dinihari, 10 November 2022, antara lain akan menampilkan pertandingan Liga Spanyol, Liga Italia, dan Piala Liga Inggris (Carabao Cup).

Liga Spanyol memasuki pekan ke-14. Malam ini antara lain ada laga Sevilla vs Real Sociedad, Espanyol vs Villarreal, dan Real Mallorca vs Atletico Madrid.

Liga Italia juga memasuki pekan ke-14. Sejumlah pertandingan menarik akan hadir malam ini, termasuk Sassuolo vs AS Roma dan Inter vs Bologna.

Sementara itu, Piala Liga Inggris (Carabao Cup/EFL Cup) akan menampilkan rangkaian laga babak ketiga. Malam ini sejumlah tim besar Liga Primer akan berlaga. Manchester City akan menjamu Chelsea, Arsenal menghadapi Brighton, Tottenham berlaga di kandang Nottingham, sedangkan Liverpool manjamu Derby.

Baca Juga: Prediksi Arsenal vs Brighton di Carabao Cup Malam Ini

Jadwal bola selengkapnya

Kamis, 10 November 2022

Liga Spanyol Pekan Ke-14

(Live Bein Sports)

01:00 WIB Almeria vs Getafe

01:00 WIB Sevilla vs Real Sociedad

02:00 WIB Espanyol vs Villarreal

03:30 WIB Real Mallorca vs Atletico Madrid.

Liga Italia Pekan Ke-14

(Live Bein Sports)

00:30 WIB - Lecce vs Atalanta

00:30 WIB - Sassuolo vs AS Roma

02:45 WIB - Fiorentina vs Salernitana

02:45 WIB - Inter vs Bologna

02:45 WIB - Torino vs Sampdoria.

Piala Liga (Carabao Cup/EFL Cup) Babak Ketiga

(Live Mola TV)

02:45 Arsenal vs Brighton

02:45 Newcastle United vs Crystal Palace

02:45 Nottingham vs Tottenham

02:45 Southampton vs Sheffield Wednesday

02:45 West Ham vs Blackburn

02:45 Wolves vs Leeds

03:00 Liverpool vs Derby

03:00 Manchester City vs Chelsea.

Baca Juga: Elkan Baggott Main Penuh Saat Gillingham Kalahkan Brentford