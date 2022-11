Timnas Swiss Rilis 26 Pemain untuk Piala Dunia 2022 Qatar

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas Swiss resmi merilis 26 pemain yang akan bermain di pentas Piala Dunia 2022 pada 20 November sampai 18 Desember nanti. Skuad asuhan pelatih Murat Yakin ini menyusul Timnas Kroasia yang juga sudah melansir para pemain yang bakal berangkat ke Qatar.

Federasi sepak bola dunia atau FIFA sebelumnya memberikan kesempatan kepada para peserta untuk menyerahkan 35-55 pemain yang disiapkan ke turnamen empat tahunan tersebut hingga 21 Oktober 2022. Jumlah tersebut bakal berkurang menjadi 26 pemain dan harus diserahkan paling lambat pada Senin, 14 November 2022.

Lebih lanjut, Timnas Swiss kerap dipandang sebagai kuda hitam dalam turnamen Piala Dunia. Pada Piala Dunia edisi 2018 di Rusia, mereka bisa melaju ke fase gugur setelah merebut status sebagai runner up grup. Bahkan, Swiss bisa menahan imbang Timnas Brasil 1-1 di mana mereka bakal bertemu lagi dengan Neymar dan kawan-kawan di fase grup.

Pada skuad kali ini, sejumlah nama merupakan langganan Timnas Swiss. Mereka adalah kiper senior Yann Sommer, Xherdan Shaqiri, Ricardo Rodriguez, dan Granit Xhaka. Mereka nampaknya bakal menjadi tulang punggung tim karena punya pengalaman yang matang di pentas internasional. Berikut komposisi pemain Timnas Swiss.

Skuad Timnas Swiss di Piala Dunia 2022

Kiper

Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Yann Sommer (Borussia Monchengladbach), Jonas Omlin (Montpellier), Philipp Kohn (RB Salzburg).

Belakang

Manuel Akanji (Manchester City), Eray Comert (Valencia), Nico Elvedi (Borussia Monchengladbach), Fabian Schar (Newcastle), Silvan Widmer (Mainz), Ricardo Rodriguez (Torino), Edimilson Fernandes (Mainz).

Gelandang

Michel Aebischer (Bologna), Xherdan Shaqiri (Chicago Fire), Renato Steffen (Lugano), Granit Xhaka (Arsenal), Denis Zakaria (Chelsea), Fabian Frei (Basel), Remo Freuler (Nottingham Forest), Noah Okafor (RB Salzburg), Fabian Rieder (Young Boys), Ardon Jashari (Luzern).

Depan

Breel Embolo (Monaco), Ruben Vargas (Augsburg), Djibril Sow (Frankfurt), Haris Seferovic (Galatasaray), Christian Fassnacht (Young Boys)

Jadwal Timnas Swiss di Grup G

24 November: Swiss vs Kamerun, Al Wakrah Sports Complex

28 November: Brasil vs Swiss, Stadion 974

3 Desember: Serbia vs Swiss, Stadion 974

Baca: Profil 9 Pemain Depan Andalan Timnas Brasil di Piala Dunia 2022