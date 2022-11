Hasil - Klasemen Liga Italia Pekan 14: Inter Milan vs Bologna 6-1, Sassuolo vs AS Roma 1-1

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Italia pada Kamis dinihari, 10 November 2022, menampilkan rangkaian laga pekan ke-14. Inter Milan berpesta gol, sedangkan AS Roma tertahan.

Inter Milan menang 6-1 saat menjamu Bologna. Mereka kebobolan lebih dulu oleh gol Babis Lykogiannis (menit 22), namun lantas mengamuk dan meraih gol lewat din Dzeko (26), Federico Dimarco (36), Lautaro Martinez (42), Federico Dimarco (49), Hakan Calhanoglu (59/penalti), dan Robin Gosens (76).

Inter Milan bangkit setelah pekan lalu dikalahkan Juventus 0-2. Kini, mereka menempati posisi keempat klasemen dengan nilai 27, hanya unggul selisih gol dari Atalanta yang ada di bawahnya.

Bologna gagal menjaga tren positif setelah terus menang dalam tiga laga terakhirnya. Mereka berada di posisi ke-13 dengan nilai 16.

Dalam pertandingan lain, AS Roma tertahan 1-1 di kandang Sassuolo. Unggul lewat gol Tammy Abraham (80), mereka kebobolan oleh gol Andrea Pinamonti (85).

Roma gagal menang untuk kedua kalinya secara beruntun. Mereka menempati posisi keenam klasemen dengan nilai 26.

Sassuolo gagal menang tiga kali secara beruntun. Tim itu berada di posisi ke-12 klasemen dengan nilai 16.

Jadwal Liga Italia pekan ke-14 akan berlanjut malam nanti, dengan menghadirkan laga Hellas Verona vs Juventus dan Lazio vs Monza.

Liga Italia Pekan Ke-14

(Live Bein Sports)

Rabu, 9 November 2022

Napoli vs Empoli 2-0

Spezia vs Udinese 1-1

Cremonese vs AC Milan 0-0.

Kamis, 10 November 2022

Sassuolo vs AS Roma 1-1

Inter Milan vs Bologna 6-1

Lecce vs Atalanta 2-1

Fiorentina vs Salernitana 2-1

Torino vs Sampdoria 2-0.

Jumat, 11 November 2022

00:30 WIB - Hellas Verona vs Juventus

02:45 WIB - Lazio vs Monza.

Klasemen Liga Italia

