Rekap Hasil Carabao Cup: Man City vs Chelsea 2-0, Liverpool Lolos, Arsenal dan Spurs Kandas

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Carabo Cup (Piala Liga Inggris) pada Kamis dinihari, 10 November 2022, menampilkan rangkaian pertandingan babak ketiga. Manchester City menyingkirkan Chelsea, Liverpool lolos, sedangkan Arsenal dan Tottenham Hotspur kandas.

Manchester City berhasil lolos ke babak 16 besar dengan mengalahkan Chelsea 2-0 dalam pertandingan di Etihad Stadium. Tampil dominan, The Citizens unggul berkat gol Riyad Mahrez (menit 53) dan Julian Alvarez (58).

Laju Man City juga diikuti Liverpool. Namun, The Reds harus melewati adu penalti untuk bisa lolos.

Liverpool hanya mampu bermain 0-0 saat menjamu Derby County. Mereka kemudian unggul 3-2 dalam adu penalti. Stefan Bajcetic dan Roberto Firmino gagal mencetak gol dari titik putih, sedangkan di kubu lawan ada tiga pemain yang gagal.

Langkah dua tim raksasa Liga Primer itu tak diikuti Arsenal. The Gunners kandas setelah 1-3 daat menjamu klub Premier League lain, Brighton.

Sempat mendapat gol dari Edward Nketiah (20), Arsenal kemudian kebobolan oleh penalti Danny Welbeck (27), serta gol Kaoru Mitoma (58) dan Tariq Lamptey (71).

Dalam laga lain, Tottenham Hotspur juga tersingkir. Mereka kalah 0-2 saat berlaga di kandang Nottingham Forest.

Klub Liga Inggris lain, West Ham United, juga harus angkat koper setelah dikalahkan Blacburn. Bermain 2-2 hingga babak kedua berakhir, mereka akhirnya kalah adu penalti 9-10.

Hasil Piala Liga (Carabao Cup) Babak Ketiga

Manchester City vs Chelsea 2-0

Arsenal vs Brighton 1-3

Liverpool vs Derby 0-0 (adu penalti 3-2)

Newcastle United vs Crystal Palace 0-0 (adu penalti 3-2)

Nottingham vs Tottenham 2-0

Southampton vs Sheffield Wednesday 1-1 (adu penalti 6-5)

West Ham vs Blackburn 2-2 (adu penalti 9-10)

Wolves vs Leeds United 1-0.

Jadwal Jumat, 11 Maret 2022

03:00 Manchester United vs Aston Villa.

