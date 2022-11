Jadwal Bola Rabu 10 November 2022: Real Madrid, Juventus, Manchester United

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Rabu malam hingga Jumat dinihari, 11 November 2022, akan menampilkan pertandingan Liga Spanyol, Liga Italia, dan Piala Liga Inggris (Carabao Cup).

Liga Spanyol memasuki pekan ke-14. Malam ini akan hadir laga menarik Real Madrid vs Cadiz. Madrid butuh kemenangan agar tak kian tertinggal dari Barcelona. Tim juara bertahan itu menempati posisi kedua klasemen denga nilai 32, tertinggal 5 angka dari rivalnya. Cadiz di posisi ke-19 dengan nilai 11.

Selain Real Madrid vs Cadiz, Liga Spanyol malam ini juga akan menghadirkan pertandingan Rayo Vallecano vs Celta Vigo dan Valencia vs Real Betis.

Sementara itu, Liga Italia pekan ke-14 akan menampilkan aksi Juventus yang akan berlaga di kandang Verona. Malam ini juga ada laga Lazio vs Monza.

Adapun jadwal Piala Liga Inggris (Carabao Cup/EFL Cup) akan menampilkan satu laga terakhir babak ketiga: Manchester United vs Aston Villa. Kedua tim akan berusaha menyusul Manchester City, Liverpool, dan Leicester City yang sudah lolos ke babak 16 besar.

Jadwal bola selengkapnya

Jumat, 11 Maret 2022

Piala Liga (Carabao Cup) babak ketiga

03:00 Manchester United vs Aston Villa.

Liga Spanyol Pekan Ke-14

(Live Bein Sport)

01:00 WIB Rayo Vallecano vs Celta Vigo

02:00 WIB Valencia vs Real Betis

03:30 WIB Real Madrid vs Cadiz.

Liga Italia Pekan Ke-14

(Live Bein Sport)

00:30 Verona vs Juventus

02:45 Lazio vs Monza.

