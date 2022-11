Bek Manchester United Raphael Varane Masuk Skuad Timnas Prancis untuk Piala Dunia

TEMPO.CO, Jakarta - Bek Manchester United, Raphael Varane, sempat diragukan bisa tampil di Piala Dunia 2022 karena cedera. Namun, pemain berusia 29 tahun itu ternyata masuk dalam daftar 25 pemain Timnas Prancis asuhan Didier Deschamps yang akan berlaga di Qatar.

Raphael Varane telah melewatkan empat pertandingan terakhir Setan Merah setelah mengalami cedera paha saat bermain imbang 1-1 melawan Chelsea dalam lanjutan Liga Inggris pada 22 Oktober lalu. Pelatih United, Erik ten Hag, juga telah mengonfirmasi bahwa bek tengah Prancis tersebut akan absen sampai jeda Piala Dunia.

Sesaat setelah mengalami cedera di laga itu, usai bentrok dengan penyerang Chelsea, Pierre-Emerick Aubameyang, Varane tampak menutupi wajahnya yang tengah menangis ketika berjalan didampingi tim medis klub meninggalkan lapangan.

Usai laga itu, Ten Hag mengatakan bahwa dirinya memaklumi situasi yang dihadapi pemainnya itu dan kekhawatirannya tak bisa berlaga di Piala Dunia. Namun, dia menegaskan bahwa kondisinya akan diketahui pasti setelah menjalani pemeriksaan.

Pesepakbola Raphael Varane dari Manchester United keluar dari lapangan setelah mengalami cedera dalam pertandingan Liga Premier Chelsea v Manchester United di Stamford Bridge, London, Inggris, 22 Oktober 2022. REUTERS/Tony Obrien

Dengan adanya pengumuman skuad Timnas Prancis, mantan bintang Real Madrid itu bakal kembali tampil di Piala Dunia, setelah dua penampilan sebelumnya pada 2014 dan 2018. Dia akan bersama-sama dengan rekan-rekan di tim nasional negaranya untuk berusaha mempertahankan gelar juara yang diraih di Rusia empat tahun lalu.

Di Piala Dunia 2014, Prancis tersingkir di perempat final setelah kalah melawan Jerman yang kemudian menjadi juara. Dari lima pertandingan yang mereka mainkan, Varane yang saat itu berumur 21 tahun, menjadi starter dalam empat laga. Dia pun dinobatkan sebagai Pemain Muda Terbaik kala itu.

Penampilan keduanya di Piala Dunia 2018 sangat penting dalam membantu Les Blues meraih gelar juara. Dia selalu dimainkan dari babak penyisihan hingga partai final, bahkan mencetak gol dalam kemenangan atas Uruguay di perempat final, sebelum mengalahkan Belgia di semifinal dan Kroasia di final.

Ekspresi pemain Prancis Raphael Varane dan Paul Pogba saat melawan Ukraina dalam pertandinngan kualifikasi Piala Dunia Grup D di Stade de France, Saint-Denis, Prancis, 25 Maret 2021. REUTERS/Christian Hartmann

Varane juga terpilih dalam Tim All-Star turnamen. Kehadirannya di Timnas Prancis untuk Piala Dunia 2022 akan memberikan tambahan motivasi bagi juara bertahan. Terlebih mereka kehilangan beberapa pemain kunci yang turut membantu Les Blues menjadi juara empat tahun lalu.

Gelandang Paul Pogba dicoret dari skuad karena cedera meniskus. Mantan pemain Manchester United ini juga belum kembali memperkuat Juventus lantaran cederanya tersebut.

Gelandang Chalsea, N'Golo Kante, yang sebelumnya menjadi pasangan Pobga di lini tengah dalam penampilan terakhir bersama Timnas Prancis, juga belum pulih dari cedera hamstring.

Di lini depan, Deschamps juga tak bisa mengandalkan penyerang Manchester United Anthony Martial yang telah mencatat 30 penampilan di bawah kepemimpinannya.

Berikut skuad lengkap Timnas Prancis

Kiper: Hugo Lloris, Steve Mandanda, Alphonse Areola

Pemain bertahan: William Saliba, Ibrahima Konate, Dayot Upamecano, Raphael Varane, Benjamin Pavard, Lucas Hernandez, Theo Hernandez, Ferland Mendy, Presnel Kimpembe

Gelandang: Aurelien Tchouameni, Youssouf Fofana, Adrien Rabiot, Matteo Guendouzi, Jordan Veretout, Eduardo Camavinga

Pemain depan: Karim Benzema, Kylian Mbappe, Antoine Griezmann, Ousmane Dembele, Kingsley Coman, Christopher Nkunku, Olivier Giroud.

Jadwal penyisihan Timnas Prancis di Grup D Piala Dunia 2022

22 November: Prancis vs Australia

26 November: Prancis vs Denmark

30 November: Prancis vs Tunisia

MAN UTD

