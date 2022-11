Prediksi Verona vs Juventus di Liga Italia Serie A Pekan ke-14 Malam Ini

Akhir pekan kemarin, Verona kalah dari tim promosi, Monza, yang juga mengejutkan Juventus pada awal Serie A musim ini. Dua dari tiga kekalahan terakhir mereka terjadi saat menghadapi AC MIlan dan AS Roma, tetapi tim asuhan Salvatore Boccheti mengalami kesulitan mencetak gol, siapa pun lawan mereka.

Manajer AS Roma Jose Mourinho mengatakan bahwa salah satu pemainnya telah mengkhianati rekan satu tim dalam hasil imbang 1-1 melawan Sassuolo.

Sassuolo vs AS Roma Imbang, Jose Mourinho Sebut Ada Pemain Pengkhianat

Hasil - Klasemen Liga Italia Pekan 14: Inter Milan vs Bologna 6-1, Sassuolo vs AS Roma 1-1

Hasil Liga Italia pada Kamis dinihari, 10 November 2022: Sassuolo vs AS Roma 1-1dan Inter Milan vs Bologna 6-1. Simak klasemennya.

