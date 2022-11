Piala Dunia 2022: Bos Timnas Inggris Jelaskan Alasan Pilih Callum Wilson Ketimbang Tammy Abraham

TEMPO.CO, Jakarta - Pelatih Timnas Inggris, Gareth Southgate, telah memilih 26 pemain untuk Piala Dunia 2022 pada Kamis, 10 November 2022. Nama penyerang AS Roma, Tammy Abraham, tidak ada dalam daftar pemain, sementara striker Newcastle United, Callum Wilson, masuk dalam skuad The Three Lions.

Menggenai alasan di balik keputusannya itu, Southgate memberikan penjelasannya. Salah satunya performa pemain yang menjadi pertimbangannya.

"Tammy memiliki performa mencetak gol yang buruk pada waktu yang salah, sungguh, dan itu bukan perkara bahwa tiga atau empat pekan lagi adalah awal pertandingan pertama. Kami sekarang tinggal 10 hari lagi sehingga performa bisa lebih penting," kata Southgate, seperti dikutip dari Sky Sports, Kamis, 20 November 2022.

"Kami melihat performa klub mereka, tetapi kami tidak benar-benar tahu di mana para pemain sampai kami melihat mereka secara langsung, dan sampai kami melihat mereka berlatih di lapangan."

"Kami mendapatkan pembaruan medis reguler dari klub mereka tetapi akan ada masalah medis yang belum sepenuhnya kita sadari."

"Kami tahu performa yang kami lihat dalam pertandingan, tetapi, meski demikian, Anda masih belum mendapatkan gambaran lengkap dari para pemain sampai Anda bisa berbicara dengan mereka, bekerja dengan mereka dan melihat bagaimana mereka berlatih satu dengan yang lain."

Wilson terakhir bermain untuk The Three Lions pada 14 Oktober 2019, ketika menang 6-0 dari Bulgaria di kualifikasi Euro 2020. Sejak itu dia tidak dipanggil lagi.

Namun, penampilannya bersama Newcastle baru-baru ini membuatnya mendapatkan panggil untuk Piala Dunia 2022. Dia mencetak enam gol dan dua assist di Liga Inggris musim ini.

Berikut 26 pemain Timnas Inggris untuk Piala Dunia 2022:

Kiper: Jordan Pickford (Everton), Aaron Ramsdale (Arsenal), Nick Pope (Newcastle).

Bek: Kieran Trippier (Newcastle), Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Kyle Walker (Mancheester City), Benjamin White (Arsenal), Harry Maguire (Manchester United), John Stones (Manchester City), Eric Dier (Tottenham), Conor Coady (Everton, on loan from Wolves), Luke Shaw (Manchester United).

Gelandang: Declan Rice (West Ham), Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Kalvin Phillips (Manchester City), Jordan Henderson (Liverpool), Conor Gallagher (Chelsea), Mason Mount (Chelsea).

Pemain depan: Harry Kane (Tottenham), Callum Wilson (Newcastle), Marcus Rashford (Manchester United), Raheem Sterling (Chelsea), Bukayo Saka (Arsenal), Phil Foden (Manchester City), Jack Grealish (Manchester City), James Maddison (Leicester City).

SKY SPORTS

Baca Juga: Tak Bisa Tampil di Piala Dunia 2022, Bek Crystal Palace Chris Richards Kecewa